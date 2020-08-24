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понедельник, 24 августа 2020 13:57

Обновили распределение регионов по карантинным "зонам" - красная расширяется

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Обновили распределение регионов по карантинным &quot;зонам&quot; - красная расширяется
Украина распределили по новым "зонами". Фото: ТСН

С сегодняшнего дня, 24 августа, в Украине действует новое эпидемическое зонирование территорий по уровню заболеваемости, загруженности больниц и объемов тестирования.

"14 регионов превысили уровень заболеваемости новых случаев на 100 000 населения за последние две недели. Поэтому мы имеем 14 красных зон, 75 - оранжевых, 106 - желтых", - отметил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В "красную" зону попали: город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области; город Черновцы, Заставненський и Кицманский районы Черновицкой области.

В "оранжевую" зону попали: город Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области; города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздол, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области; города Ужгород и Чоп, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области; Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Богородчанский, Калушский, Коломыйский и Надворнянский районы Ивано-Франковской области; города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области; Киево-Святошинский район Киевской области; город Владимир-Волынский, Луцкий, Любашевский и Маневицкий районы Волынской области; город Измаил, Белгородской, Николаевский, Овидиопольский и Сиротский районы Одесской области; город Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ровенской области; город Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

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В "желтую" зону попали: Киев; города Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав и Фастов, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Макаровский и Фастовский районы Киевской области; город Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Лиманский, Подольский и Савранский районы Одесской области; город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Корецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области; город Сумы, Кролевецкий, Недрыгайловский, Ахтырский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области; города Луцк и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Ратновский и Старовыжевский районы Волынской области; города Житомир, Коростень и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский, Попильнянский, Пулинского, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области; города Хмельницкий, Нетишин, Славута, Белогорский, Волочиск, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский и Старосинявский районы Хмельницкой области; города Мукачево и Хуст, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области; город Яремче, Верховенский, Галицкий, Долинский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области; Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Казовский, Лановецкий, Подволочиский, Теребовлянский и Чертковский районы Тернопольской области; Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области.

Решение о зонировании установлено на 14 дней. Затем его пересмотрят.

За последние сутки в Украине обнаружили 1799 новых больных коронавирусом. Выздоровели 289 человек, умерло - 22. Наибольший прирост больных зафиксировали в Черновицкой области - 241. В столице подтвердили 209 новых случаев Covid-19.

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