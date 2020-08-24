Covid-19 не останавливается: на Буковине наибольший прирост больных за сутки

За последние сутки в Украине обнаружили 1799 новых больных коронавирусом. Выздоровели 289 человек, умерло - 22.
По состоянию на 9:00, 24 августа, в стране 106 757 лабораторно подтвержденных случаев, из них 2293 летальный, 52 524 пациента выздоровели, сообщило Министерство здравоохранения.
Больше всего заболевших с начала пандемии зафиксировали во Львовской области и Киеве - 13253 и 12023 соответственно.
За сутки наибольший прирост больных зафиксировали в Черновицкой области - 241. В столице подтвердили 209 новых случаев Covid-19.
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В целом по областям имеем следующую картину:
Винницкая область - 3624 случая;
Волынская область - 5147 случая;
Днепропетровская область - 2005 случаев;
Донецкая область - 1237 случая;
Житомирская область - 2864 случая;
Закарпатская область - 7026 случаев;
Запорожская область - 1377 случаев;
Ивано-Франковская область - 7975 случаев;
Кировоградская область - 768 случая;
м. Киев - 12023 случаев;
Киевская область - 5025 случаев;
Львовская область - 13 253 случаев;
Луганская область - 244 случая;
Николаевская область - 997 случаев;
Одесская область - 6054 случаев;
Полтавская область - 663 случая;
Ровенская область - 8559 случаев;
Сумская область - 1187 случаев;
Тернопольская область - 4765 случаев;
Харьковская область - 7634 случая;
Херсонская область - 336 случаев;
Хмельницкая область - 2010 случаев;
Черновицкая область - 9167 случаев;
Черкасская область - 1297 случаев;
Черниговская область - 1520 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Госуправление медицинской продукции КНР одобрило начало клинических испытаний рекомбинантной (генно-инженерной) вакцины от коронавируса COVID-19, созданной на основе клеток насекомых. Препарат разработан в биолаборатории Сычуаньского университета, специалисты которого утверждают, что им удалось создать высококачественный продукт.
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