Covid-19 не останавливается: на Буковине наибольший прирост больных за сутки

По состоянию на 24 августа в Украине выявлено 106757 случаев коронавируса. ФОТО: МОЗ

За последние сутки в Украине обнаружили 1799 новых больных коронавирусом. Выздоровели 289 человек, умерло - 22.

По состоянию на 9:00, 24 августа, в стране 106 757 лабораторно подтвержденных случаев, из них 2293 летальный, 52 524 пациента выздоровели, сообщило Министерство здравоохранения.

Больше всего заболевших с начала пандемии зафиксировали во Львовской области и Киеве - 13253 и 12023 соответственно.

За сутки наибольший прирост больных зафиксировали в Черновицкой области - 241. В столице подтвердили 209 новых случаев Covid-19.

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В целом по областям имеем следующую картину:

Винницкая область - 3624 случая;

Волынская область - 5147 случая;

Днепропетровская область - 2005 случаев;

Донецкая область - 1237 случая;

Житомирская область - 2864 случая;

Закарпатская область - 7026 случаев;

Запорожская область - 1377 случаев;

Ивано-Франковская область - 7975 случаев;

Кировоградская область - 768 случая;

м. Киев - 12023 случаев;

Киевская область - 5025 случаев;

Львовская область - 13 253 случаев;

Луганская область - 244 случая;

Николаевская область - 997 случаев;

Одесская область - 6054 случаев;

Полтавская область - 663 случая;

Ровенская область - 8559 случаев;

Сумская область - 1187 случаев;

Тернопольская область - 4765 случаев;

Харьковская область - 7634 случая;

Херсонская область - 336 случаев;

Хмельницкая область - 2010 случаев;

Черновицкая область - 9167 случаев;

Черкасская область - 1297 случаев;

Черниговская область - 1520 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Госуправление медицинской продукции КНР одобрило начало клинических испытаний рекомбинантной (генно-инженерной) вакцины от коронавируса COVID-19, созданной на основе клеток насекомых. Препарат разработан в биолаборатории Сычуаньского университета, специалисты которого утверждают, что им удалось создать высококачественный продукт.