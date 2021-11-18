Обновили карантинные зоны Украины. Красных стало больше

В Украине всего три области соответствуют показателям желтой зоны карантина. Фото: pixabay.com

По состоянию на 18 ноября красная зона карантина увеличилась на одну область - Винницкую. Теперь их 19.

Красными также остаются: Киев и Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская области, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В оранжевой зоне теперь Полтавская, Харьковская область и Закарпатье.

В желтой зоне - Черновицкая, Кировоградская и Тернопольская области.

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Регионы Украины смогут начать выходить из красной зоны карантина на следующей неделе. Такой прогноз озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, в ряде областей уменьшился процент заболеваемости Covid-19, выписки стабильно начали преобладать над госпитализациями. Также снизился и процент занятых коек с кислородом.