Обнаружили новый симптом коронавируса

Ранее было известно, что коронавирус потенциально может вызвать головокружение, не совсем понятно, почему. Фото: pixabay

Головокружение назвали "одним из основных клинических проявлений Covid-19".

Аналитики изучили 14 различных исследований, которые включали данные о 141 пациенте с коронавирусом, сообщает издание Рrevention.

Специалисты обнаружили, что все они в какой-то момент почувствовали головокружение. Это было начальным симптомом в трех из этих пациентов, а в двух из них за ним последовали респираторные симптомы.

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"Крайне важно, чтобы врачи сохраняли бдительность, особенно при лечении неспецифических симптомов, таких как головокружение, поскольку их легко не заметить", - подытожили исследователи.

Ранее было известно, что коронавирус потенциально может вызвать головокружение, не совсем понятно, почему.

"На данный момент конкретный механизм, объясняющий это явление, не установлено. Головокружение является общим симптомом, связанным со многими вирусами, особенно с заболеваниями, сопровождающимися лихорадкой, а не только с Covid-19", - отметил Ян Гонсенхаузер, доктор медицины, главный специалист по качеству и безопасности пациентов в Медицинском центре Векснера при Университете штата Огайо.

Простое чувство головокружения не означает автоматически наличие коронавируса, особенно если нет других симптомов, но стоит поговорить с врачом, если это чувство не проходит. Сейчас ни Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не называют головокружение симптомом коронавируса. Но в CDC отмечают, что его список не включает все возможные симптомы.

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