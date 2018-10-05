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пятница, 05 октября 2018 14:15

Обнаружили неожиданные свойства красного вина

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Обнаружили неожиданные свойства красного вина
Одна из составляющих красного вина заставляет раковые клетки самоуничтожаться. ФОТО: vinepair.com

Красное вино способно убивать раковые клетки в легких и предотвращать развитие опухолей у людей из группы риска. Для этого его надо не пить, а вдыхать.

Противораковый эффект паров красного вина обеспечивает особое соединение под названием ресвератрол. Им богата кожура винограда, пишет известное британское издание Dailymail.

Противоопухолевое действие этой составляющей красного вина проверили на мышах. Провели исследование ученые из Женевского университета. Для эксперимента выбрали грызунов, которые после вдыхания сигаретного дыма заболели раком легких. С ресвератолом мышам проводили ингаляции: в форме пара он проникает непосредственно в легкие и при этом достигает концентрации в 22 раза выше, чем при попадании в организм через желудок. Проводили такую ​​терапию в течение 26 недель. После завершения курса ингаляций выяснилось, что количество раковых клеток у грызунов сократилось на 45%.

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Профилактическое действие этого вещества ученые проверяли на здоровых мышах. В рамках эксперимента грызунов разделили на две группы. Первой делали ингаляции, второй — нет. Обе при этом вдыхали сигаретный дым. Среди испытуемых, получавших ингаляции, только в 37% развился рак легких. Во второй группе часть заболевших составила 85,7%.

Ранее рассказали о вновь молекулу против рака, эффективность которой уже подтвердили на злокачественных опухолях печени и крови. Она предотвращает дальнейшее разделения раковых клеток, позволяет остановить прогрессирование болезни и предупредить появление рецидивов.

dailymail.co.uk
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