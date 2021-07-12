Обещания Минздрава не соответствуют действительности - у Киева нет вакцины Pfizer для всех желающих

В Киеве не смогут привить вакциной Pfizer всех желающих. Фото: pixabay.com

В Киеве нет достаточного количества доз вакцин Pfizer, чтобы сделать прививки всем желающим в центрах массовой вакцинации, что анонсировали в Минздраве.

Препаратом продолжат вакцинировать только приоритетные группы: пожилых людей и коллективы компаний. Будут вакцинировать педагогов, социальных и медицинских работников, сотрудников органов центральной власти и органов местного самоуправления, которых не прививали ранее.

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"Министерство здравоохранения пытается распространить вакцинацию на как можно больше украинцев, но достаточного количества препаратов для этого нет", - сообщил координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк.

Правительство не выделило необходимое количество доз, когда начало прививать препаратом Pfizer коллективы компаний. Поэтому это пришлось делать вакцинами, которые предназначены для второй прививки людей из предыдущих этапов, поскольку часть из них не использовали.

"Сейчас в Киеве есть 28 тысяч доз вакцины Pfizer для первой вакцинации и 97 тысяч доз для прививки тех, кто уже получил первую дозу", - добавил Животенюк.

В Минздраве предлагают использовать имеющиеся остатки для вакцинации желающих, а для вакцинации второй дозой тех, кто уже получил прививку, предлагают использовать партию, которая должна прилететь на Украину в июле. Точно ли состоится такая поставка, чиновник сомневается.

Министерство здравоохранения заявило, что вакцину Pfizer будут использовать в центрах массовой вакцинации. Она станет доступна для всех желающих, но с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями. До конца июля эту вакцину обещают сделать доступной для широкой общественности.