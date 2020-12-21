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понедельник, 21 декабря 2020 22:50

Объяснили, нужно ли бояться нового штамма коронавируса

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Объяснили, нужно ли бояться нового штамма коронавируса
Новый штамм коронавируса не является более летальным. Фото: Reuters

Новый штамм Covid-19 не является более летальным, хотя и более заразен.

В эфире телеканала "Украина 24" об этом сообщил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко.

"Что важно знать об этой мутации? Во-первых, она не приводит к распространению более тяжелого заболевания. Во-вторых, этот вирус не более летальный. И одна из важнейших его качеств - он не касается протеина С, против которого направлены все вакцины. То есть он не повлияет плохо на процесс вакцинации", - сообщил академик.

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Комиссаренко отметил, что вирус очень быстро распространяется.

Новый штамм мутировавшего коронавируса уже добрался до Украины. На Закарпатье есть случаи такого инфицирования, об этом заявил инфекционист Виктор Петров.

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