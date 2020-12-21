Объяснили, нужно ли бояться нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса не является более летальным. Фото: Reuters

Новый штамм Covid-19 не является более летальным, хотя и более заразен.

В эфире телеканала "Украина 24" об этом сообщил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко.

"Что важно знать об этой мутации? Во-первых, она не приводит к распространению более тяжелого заболевания. Во-вторых, этот вирус не более летальный. И одна из важнейших его качеств - он не касается протеина С, против которого направлены все вакцины. То есть он не повлияет плохо на процесс вакцинации", - сообщил академик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Австралия не верит в опасность мутировавшего коронавируса

Комиссаренко отметил, что вирус очень быстро распространяется.

Новый штамм мутировавшего коронавируса уже добрался до Украины. На Закарпатье есть случаи такого инфицирования, об этом заявил инфекционист Виктор Петров.