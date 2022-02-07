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понедельник, 07 февраля 2022 20:52

Объяснили, как отличить реакцию на вакцину от Covid-симптомов

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Нормальная реакция организма на Covid-вакцину включает температуру, головную боль и чувство слабости.

Это признаки того, что организм формирует иммунную защиту, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Обычно реакция на вакцину исчезает через несколько дней.

"Симптомы Covid-19 также включают температуру, слабость и головную боль. Но длятся гораздо дольше и могут сопровождаться осложнениями: пневмонией, проблемами с почками и сердцем, воспалениями нервной системы и обострением хронических болезней", - говорится в сообщении.

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Автор: Минздрав
 

Лучшим путем определить, действительно ли у человека Covid-19, является тестирование. Защититься от тяжелого течения болезни и смерти вследствие коронавирус поможет только вакцинация.

За прошлые сутки, 6 февраля, зафиксировали 23 378 новых случаев Covid-19 в Украине. Среди новых больных - 2242 ребенка и 394 медработника. 2699 человек были госпитализированы. 115 умерли. 5024 человека выздоровели.

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