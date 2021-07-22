О дыхани над картофелем забыть: летний кашель лечат по-другому

Евгений Симонец советует кашель лечить холодным паром с небулайзера. Фото: Екатерина Романчук

В жару холодная вода вызывает спазм горла или желудка. Она не насыщает организм влагой. Лучше чередовать воду с компотом, охлажденным зеленым чаем с лимоном.

Об этом предупредил Gazeta.ua Евгений Симонец, торакальный хирург.

"Многие грешат выпить залпом ледяной воды или съесть мороженого. Это раздражает верхние дыхательные пути и становится причиной тонзиллита. От него человек и кашляет. При хроническом тонзиллите миндалины становятся домом для микробов. Те размножаются, выделяют токсины, которые действуют на сердце", - подчеркнул врач.

Летний вирусный кашель сухой и редкий. Поэтому человек скорее заметит повышение температуры, чем сам кашель. В случае перерастания в бронхит - начнет выходить мокрота.

О дыхание над горячей картошкой надо забыть. Это расширяет сосуды и дает приток крови. Если есть отек, а сосуды еще больше расширятся, то кашель усилится. Дыхательные пути сужаются и человек начинает задыхаться.

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Чтобы не перегружать печень, для лечения кашля лучше пользоваться небулайзерами. Они трубкой доставляют действующие вещества прямо в трахею, бронхи или верхние дыхательные пути.

Ингаляцию ими надо делать через час после еды. Длится процедура 15 мин.

Мутации коронавируса привели к изменению основных симптомов. Наиболее частыми являются головная боль, насморк и боль в горле. Об этом сообщают ученые Королевского колледжа Лондона.