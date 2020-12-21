Новый штамм вируса обнаружили еще в сентябре

Новый штамм коронавируса стал широко распространяться в стране с середины ноября. Фото: Pixabay

Новый вариант коронавируса стал широко распространяться в стране с середины ноября. Сам штамм был обнаружен в сентябре.

Ученые подчеркнули, что пока не нашли свидетельств, которые говорили бы о большей летальность коронавируса, который мутировал, по сравнению с первоначальным вариантом. Об этом сообщает Служба общественного здравоохранения Великобритании.

"Увеличение количества случаев заболеваемости именно через новый вариант впервые выяснилось в конце ноября, когда Служба общественного здравоохранения Англии изучала, почему показатели инфицирования в графстве Кент не снижались, несмотря на общенациональный карантин. Затем мы обнаружили, что этот вариант быстро распространяется в Лондоне и графстве Эссекс ", - говорится в сообщении.

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Правительство усилило карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии из-за резкого роста случаев нового штамма коронавируса, который оказался еще более заразным. В связи с этим ряд стран уже запретил въезд из Британии и закрыл авиасообщение.