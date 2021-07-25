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воскресенье, 25 июля 2021 13:06

Новый штамм Delta добрался до Львова

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Новый штамм Delta добрался до Львова
Больные с штаммом Delta приехали из-за границы. Фото: pixabay.com

Во Львовской области подтвердили три случая нового штамма коронавируса Delta.

Больные в пределах инкубационного периода находились в Великобритании (2) и России (1). Все проходили стационарное лечение. Состояние больных с положительной динамикой, говорят в Львовской ОГА.

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Ранее на исследование в Центр общественного здоровья Киева направили шесть тестов ПЦР с Львовщины с подозрением на наличие штамма Delta. В трех подтвердили.

О двух официально подтверждены случаи штамма Delta в Украине стало известно 23 июня. Их зафиксировали у матери 66 лет и ребенка 16 лет, недавно вернулись из России.

Этот штамм коронавируса вытеснит все другие разновидности Covid-19 в Украине. Это может произойти в ближайшие месяцы, утверждает министр здравоохранения Виктор Ляшко

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