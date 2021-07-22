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четверг, 22 июля 2021 11:17

Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек

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Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
"Дельта" отличается высоким уровнем заразливосты, короче инкубационным периодом и агрессивным течением. Фото: УНИАН

В Александровской больнице Киева обнаружили шесть случаев заражения штаммом коронавируса Delta.

Заболели пациенты от 21 до 73 лет, сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения КГГА.

"Исследование провели благодаря специально закупленным больницей именно для диагностирования этого штамма реактивам", - говорится в сообщении.

Биоматериал передали для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава.

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О первых двух официально подтвержденных случая штамма Delta в Украине стало известно 23 июня. Их зафиксировали у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России. По состоянию на 19 июля в Украине зафиксировали четыре случая Delta - штамма.

Этот штамм коронавируса вытеснит все другие разновидности Covid-19 в Украине. Это может произойти в ближайшие месяцы, утверждает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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