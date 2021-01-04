Новый штамм Covid-19 бьет в первую очередь по детям и подросткам

Наиболее опасным новый британский штамм коронавируса является для детей и подростков.
Именно они могут заражаться им наиболее интенсивно, сообщила епидемиолог Лондонского университета королевы Мария Дипти Гурдасани в Twitter.
Она призывает к срочным мерам безопасности. Например, закрыть школы в первую очередь.
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По словам специалиста, новый штамм может распространяться быстрее, а смертность расти.
"Все факты говорят о том, что нам нужно срочно действовать, чтобы ограничить распространение вируса по всей Великобритании. Нам нужно закрыть школы, пока мы не сможем сделать их безопасными и предотвратить дальнейшую передачу вируса", - написала она.
Румыния сообщила о первом случае заражения новым штаммом коронавируса, который появился в Великобритании. Об этом сообщает издание digi24.ro. Врачи из института "Матей Балш" подтвердили, что обнаружили вирус у человека, который недавно вернулась в страну.
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