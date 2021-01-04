В Румынии обнаружили первый случай заражения новым штаммом коронавируса

У пациента были симптомы коронавируса и тест дал положительный результат, а позже было установлено, что у мужчины новый более заразный штамм. Фото: Pixabay

Румыния сообщила о первом случае заражения новым штаммом коронавируса, который появился в Великобритании.

Об этом сообщает на издание digi24.ro. Врачи из института "Матей Балш" подтвердили, что обнаружили вирус у человека, который недавно вернулась в страну.

У пациента были симптомы коронавируса и тест дал положительный результат, а позже было установлено, что у мужчины новый более заразен штамм.

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В "Матей Балш" однако, заявили, что в ближайшие дни будут проведены дополнительные тесты.

Министерство внутренних дел страны сообщает, что пока нет убедительных данных, подтверждающих наличие нового штамма у пациента. И официального случай заражения не подтверждают.

Новый штамм коронавируса, который проявляют в Европе, уже есть в Украине. Впрочем, украинские эпидемиологи не имеют систем, чтобы распознать его. Об этом рассказал врач-инфекционист из Ужгорода Виктор Петров.