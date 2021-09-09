Новый метод лечения травм суставов и мышц поражает простотой

Тейпы клеят от боли в спине и для осанки. Фото: life.pravda.com.ua

После ношения тейпов больные называют врача волшебником. На самом деле все просто, если знать, как лепить этот пластырь. Он увеличивает амплитуду движения сустава, не сковывает его. Это новый метод лечения травм суставов и мышц эластичными лентами.

Об этом рассказал Gazeta.ua Сергей Куцый, столичный ортопед-травматолог.

"Лента тонкая и эластичная. Через несколько минут человек ее уже не испытывает. Эти пластыри можно носить под одеждой, с ними мыться. Тейпа имеют хлопковую основу, поэтому под ними кожа дышит. Позволяют отказаться от обезболивающих и прикладывание льда. Но помочь может только оригинальный пластырь. Такой имеет растягиваться вдоль. Если подается и в ширину - это подделка", - пояснил врач.

Поддерживая кожу в месте наложения, тейп восстанавливает микроциркуляцию. Приходит отек, ткани расправляются и уменьшается раздражение болевых рецепторов.

Тейпов поддерживают мышцы и сухожилия. Берут на себя часть нагрузки, снижая мышечный тонус и спазмы. Уменьшают напряжение и этим улучшают кровообращение и лимфоток.

Тейп массирует кожу и прилегающие к ней ткани, способствует быстрому заживлению травмы. Стимулирует обмен веществ на клеточном уровне. Эти пластыри облегчают боль без лекарств или хирургического вмешательства.

Чаще всего тейпы назначают при болезнях опорно-двигательного аппарата и при травмах. Их рекомендуют спортсменам, людям с болью в спине, шее, суставах и после операции.

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Фиксируют правильное положение стопы при плоскостопии, шеи - при кривошеи и осанки - для профилактики сколиоза.

Эластичные пластыри часто применяют во время занятий в спортзале. Они защищают от крепатуры. Однако их нельзя клеить, когда есть повреждения на коже. А также людям с тромбозом вен или болезнями почек и сердца.

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