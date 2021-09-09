Новый метод лечения травм суставов и мышц поражает простотой

 
Ексклюзивы
1/5
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 729
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 558
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 1935
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 918
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 1125
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 405
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 4203
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 3267
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 216
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 243
Фото
Все фото
5
6
0
3
9
Впервые за 20 лет в Украине пересадили роговицу глаза
Впервые за 20 лет в Украине пересадили роговицу глаза
Непривитых студентов медицинского вуза будут отчислять
Непривитых студентов медицинского вуза будут отчислять
Медики назвали полезный продукт для завтрака
Медики назвали полезный продукт для завтрака
В торговых центрах столицы заработают пункты вакцинации: когда и что будут колоть
В торговых центрах столицы заработают пункты вакцинации: когда и что будут колоть
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
Видео
Все видео
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3222
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 783
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2664
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1314
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 810
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 468
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
понедельник, 27 сентября 2021 11:43

Новый метод лечения травм суставов и мышц поражает простотой

  Комментировать
Новый метод лечения травм суставов и мышц поражает простотой
Тейпы клеят от боли в спине и для осанки. Фото: life.pravda.com.ua

После ношения тейпов больные называют врача волшебником. На самом деле все просто, если знать, как лепить этот пластырь. Он увеличивает амплитуду движения сустава, не сковывает его. Это новый метод лечения травм суставов и мышц эластичными лентами.

Об этом рассказал Gazeta.ua Сергей Куцый, столичный ортопед-травматолог.

"Лента тонкая и эластичная. Через несколько минут человек ее уже не испытывает. Эти пластыри можно носить под одеждой, с ними мыться. Тейпа имеют хлопковую основу, поэтому под ними кожа дышит. Позволяют отказаться от обезболивающих и прикладывание льда. Но помочь может только оригинальный пластырь. Такой имеет растягиваться вдоль. Если подается и в ширину - это подделка", - пояснил врач.

Поддерживая кожу в месте наложения, тейп восстанавливает микроциркуляцию. Приходит отек, ткани расправляются и уменьшается раздражение болевых рецепторов.

Тейпов поддерживают мышцы и сухожилия. Берут на себя часть нагрузки, снижая мышечный тонус и спазмы. Уменьшают напряжение и этим улучшают кровообращение и лимфоток.

Тейп массирует кожу и прилегающие к ней ткани, способствует быстрому заживлению травмы. Стимулирует обмен веществ на клеточном уровне. Эти пластыри облегчают боль без лекарств или хирургического вмешательства.

Чаще всего тейпы назначают при болезнях опорно-двигательного аппарата и при травмах. Их рекомендуют спортсменам, людям с болью в спине, шее, суставах и после операции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С чем нельзя есть хлеб

Фиксируют правильное положение стопы при плоскостопии, шеи - при кривошеи и осанки - для профилактики сколиоза.

Эластичные пластыри часто применяют во время занятий в спортзале. Они защищают от крепатуры. Однако их нельзя клеить, когда есть повреждения на коже. А также людям с тромбозом вен или болезнями почек и сердца.

Эксперименты показали, что шпинат св кишечнике способствует биоразнообразию микробиоты. Особенно важно добавить этот продукт в рацион людям, которые имеют наследственную предрасположенностью к раку кишечника.

Наследственная форма рака толстой кишки составляет примерно 10 - 15% случаев, подавляющее большинство обусловлено влиянием пищевых канцерогенов и окружающей средой. Из предыдущих исследований ученые знали, что потребление зеленых овощей и клетчатки снижает риски рака толстой кишки примерно наполовину.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новый метод лечения травм суставов и мышц поражает простотой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
сентября

В Киеве начали расстреливать евреев

Самое читаемое
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
4
 Просмотров: 28414
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
15
 Просмотров: 10881
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
 Просмотров: 6120
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка Просмотров: 5886
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
6
 Просмотров: 4338
Здоровье
"Возвращаюсь к работе" - Разумков показал отрицательный тест на коронавирус
"Возвращаюсь к работе" - Разумков показал отрицательный тест на коронавирус Просмотров: 9
В университете Богомольца прокомментировали скандал вокруг отчисления невакцинированных
В университете Богомольца прокомментировали скандал вокруг отчисления невакцинированных Просмотров: 297
Когда будет пик заболеваемости Covid-19: в Минздраве изменили прогноз
Когда будет пик заболеваемости Covid-19: в Минздраве изменили прогноз Просмотров: 648
Назвали области, где больше всего свирепствует Covid-19
Назвали области, где больше всего свирепствует Covid-19 Просмотров: 720
В мире новая тройка лидеров по распространению коронавируса
В мире новая тройка лидеров по распространению коронавируса 1 Просмотров: 603
Больше всего комментируют
4
Бурба под протокол опроверг заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены - Бутусов о заседании ВСК по "вагнеровцам"
3
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3
Дело "вагнеровцев": Бутусова вызывает председатель ВСК
2
Закон об олигархах является элементом узурпации власти Зеленским - Рябошапка
2
Усик объяснил, почему перешел на украинский язык перед боем с Джошуа
Голосов: 42
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть