Новые случаи коронавируса: показали статистику за сутки

За минувшие сутки госпитализировали 569 инфицированных лиц. Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 695 новых случаев коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения.

Госпитализировали 569 человек (среди них 50 детей и пять медиков), выздоровели - 238. 17 больных умерли.

Больше всего инфицированных зарегистрировали в Киеве (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.

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Сделали 30 тыс. 798 тестирований. Методом ПЦР - 15 456, ИФА - 2 494, экспресс-тестами - 12 848.

За время пандемии в Украине заболели 2 млн 265 тыс. 912 человек, 53 255 инфицированных умерли. Выздоровели 2 млн 196 тыс. 827 человек.

Вакцинация от Covid-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.