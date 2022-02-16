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Новые штаммы коронавируса могут быть более опасными

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Новые штаммы коронавируса могут быть более опасными
Ученые говорят, что варианты коронавируса не становятся более мягкими. Фото: Pexels

Ученые не уверены, будут ли следующие штаммы коронавируса легче предыдущих.

Новый вариант может быть более опасным и смертельным, сообщает The Guardian об исследовании британских ученых.

"Вариант Omicron происходит не от варианта Delta. Он происходит совсем из другой части генеалогического дерева вируса. И поскольку мы не знаем, откуда появится новый вариант, мы не можем знать, насколько он может быть патогенен", – сказал эпидемиолог из Эдинбургского университета Марк Вулхаус.

С ним согласился вирусолог Лоуренс Янг из Ворицкого университета.

"Мнение о том, что варианты вируса будут продолжать становиться более мягкими, ошибочно. Например, новый штамм может оказаться еще более патогенным, чем вариант Delta", – сказал он.

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Ученые начали говорить об опасности новых штаммов после того, как в парламенте Англии было предложено отменить карантинные ограничения.

За последние сутки в Украине выявили 31 513 новых больных коронавирусом. Среди них – 2872 детей и 992 медработника. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 4 603 930 человек.

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