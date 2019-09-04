Новая руководительница Минздрава рассказала, что будет делать на посту

Первоначально Министерство здравоохранения Украины разработает порядок реагирования на инфекционные вспышки.
Новая команда, занявшая ведомство, уже знает, как и что делать, об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
"Во-первых, это касается эпидемий - разработка порядка реагирования на инфекционные вспышки. Ситуация не имеет единой централизованной процедуры. Сегодня регионы ждут этого от нас. И мы, в первую очередь, должны это сделать" - сказала чиновница.
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Она также отметила, что Минздрав планирует больше внимания уделить вакцинации взрослого населения.
Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в первый рабочий день нового главы Минздрава Зоряны Скалецкой пожелала ей сил "продолжать системные изменения" в отрасли и дала несколько советов.
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