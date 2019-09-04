Новая руководительница Минздрава рассказала, что будет делать на посту

 
Ексклюзивы
1/5
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 369
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 6453
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1161
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1764
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6111
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6102
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1746
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 513
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1602
Фото
Все фото
5
4
24
4
5
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
&quot;Плохая карма&quot; превратила 10-летнюю девочку в бабушку
"Плохая карма" превратила 10-летнюю девочку в бабушку
Назвали самые горячие позы для возвращения страсти
Назвали самые горячие позы для возвращения страсти
Видео
Все видео
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренерка Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренерка Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Как охладить комнату без кондиционера
Как охладить комнату без кондиционера
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28692
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6651
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2574
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
1 Просмотров: 990
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
среда, 04 сентября 2019 14:42

Новая руководительница Минздрава рассказала, что будет делать на посту

1 Комментировать
Новая руководительница Минздрава рассказала, что будет делать на посту
Звездная Скалецкая поделилась планами работы в Минздраве. Фото: https: //s3.eu-central-1.amazonaws.com

Первоначально Министерство здравоохранения Украины разработает порядок реагирования на инфекционные вспышки.

Новая команда, занявшая ведомство, уже знает, как и что делать, об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Во-первых, это касается эпидемий - разработка порядка реагирования на инфекционные вспышки. Ситуация не имеет единой централизованной процедуры. Сегодня регионы ждут этого от нас. И мы, в первую очередь, должны это сделать" - сказала чиновница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У "Слуги народа" возникла путаница с министром здравоохранения

Она также отметила, что Минздрав планирует больше внимания уделить вакцинации взрослого населения.

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в первый рабочий день нового главы Минздрава Зоряны Скалецкой пожелала ей сил "продолжать системные изменения" в отрасли и дала несколько советов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новая руководительница Минздрава рассказала, что будет делать на посту». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным

"Происходят массовые политические аресты" - Дзюба

Над Радой изменили государственный символ

От казни случайно уцелело лишь 15 человек

Самое читаемое
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
16
 Просмотров: 77881
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
15
 Просмотров: 35847
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото "жилья"
7
 Просмотров: 29890
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
30
 Просмотров: 26820
&quot;Такова жизнь&quot; - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии
"Такова жизнь" - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии Просмотров: 20745
Здоровье
Подростка доконала любовь к фастфуду
Подростка доконала любовь к фастфуду Просмотров: 45
"Настоящий Корвалол" готовится к подорожанию
"Настоящий Корвалол" готовится к подорожанию 1 Просмотров: 315
Молодость надолго: как предупредить появление морщин
Молодость надолго: как предупредить появление морщин Просмотров: 648
"Каждый день у нас в центре находится 200 украинских бойцов" - Гриненко
"Каждый день у нас в центре находится 200 украинских бойцов" - Гриненко Просмотров: 180
Украинский министр готов стать донором органов
Украинский министр готов стать донором органов 4 Просмотров: 504
Больше всего комментируют
9
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
5
Ломаченко признался, что имеет друзей в России
4
Украинский министр готов стать донором органов
2
Обмен пленных перенесли
2
Останки Романа Романенко не могли эвакуировать три дня
Голосов: 1139
Голосование Чего больше всего ожидаете от нового правительства
  • Быстрых реальных реформ и роста экономики
  • Дешевого доллара
  • Снижения тарифов
  • Роста зарплат и большей стабильности
  • Преодоления коррупции
  • Положительных изменений не будет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua