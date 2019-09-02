Супрун дала советы новому министру Минздрава

Бывшая в.а. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в первый рабочий день нового главы МИНЗДРАВА Зоряны Скалецкая пожелала ей сил "продолжать системные изменения в отрасли и дала несколько советов.
"Вас точно уже запугивают, что министерство переполнено людьми Супрун", которые готовят медицинский путч. Это не так. Мы активно готовили всех сотрудников к цивилизованной передачи власти и продолжения служения Украинскому народу", - пишет она в Facebook.
Она добавила, что тщательно отбирали людей в новосозданные директораты, которые занимаются разработкой политик. Очень важно работать с этим человеческим капиталом именно над политиками и качественными изменениями в сфере здравоохранения. Всегда будет соблазн дополнительно нагружать их, но надо не позволять ни себе, ни кому-либо это делать.
Супрун предупредила: "Не позволяйте навязывать себе заместителей, которые не отвечают критериям добропорядочности и имеют за спиной историю компромиссов со злом".
Также она отметила, что в директорат, который занимается разработкой политики МОЗ, "очень тщательно" подбирали сотрудников, и "очень важно" не нагружать их другими делами.
На производительность МОЗ, "существенно влияет" нынешнее состояние зданий, IT-инфраструктуры, техники и канцелярии.
"Условия работы в самом Министерстве удалось значительно улучшить за последние три года. Но здания, ИТ инфраструктура и материальное обеспечение работы (техника, канцелярия) несут еще много вызовов из-за постоянной нехватки средств. Не теряйте из поля зрения этот вопрос и попробуйте найти решение с Министерством финансов. Это существенно влияет на производительность Министерства", - добавила Супрун.
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2 сентября состоится заседание нового Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.
29 августа народные депутаты на заседании избрали новым премьер-министром Алексея Гончарука. За его кандидатуру отдали 290 голосов. Новое правительство, представленное Гончаруком, поддержали 281 депутат.
Так, в Кабмин Гончарука вошли:
• Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
• Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации;
• Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
• Оксана Маркарова - министр финансов Украины;
• Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
• Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;
• Елена Бабак - министр развития общин и территорий Украины;
• Анна Новосад - министр образования и науки Украины;
• Зоряна Скалецкая - министр здравоохранения Украины;
• Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;
• Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;
• Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;
• Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
• Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров Украины;
• Денис Малюська - министр юстиции Украины;
• Вадим Пристайко - министр иностранных дел;
• Андрей Загороднюк - министр обороны.
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