Супрун дала советы новому министру Минздрава

Супрун дала советы новому министру МОЗ Украины. Фото: UA|TV

Бывшая в.а. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в первый рабочий день нового главы МИНЗДРАВА Зоряны Скалецкая пожелала ей сил "продолжать системные изменения в отрасли и дала несколько советов.

"Вас точно уже запугивают, что министерство переполнено людьми Супрун", которые готовят медицинский путч. Это не так. Мы активно готовили всех сотрудников к цивилизованной передачи власти и продолжения служения Украинскому народу", - пишет она в Facebook.

Она добавила, что тщательно отбирали людей в новосозданные директораты, которые занимаются разработкой политик. Очень важно работать с этим человеческим капиталом именно над политиками и качественными изменениями в сфере здравоохранения. Всегда будет соблазн дополнительно нагружать их, но надо не позволять ни себе, ни кому-либо это делать.

Супрун предупредила: "Не позволяйте навязывать себе заместителей, которые не отвечают критериям добропорядочности и имеют за спиной историю компромиссов со злом".

Также она отметила, что в директорат, который занимается разработкой политики МОЗ, "очень тщательно" подбирали сотрудников, и "очень важно" не нагружать их другими делами.

На производительность МОЗ, "существенно влияет" нынешнее состояние зданий, IT-инфраструктуры, техники и канцелярии.

"Условия работы в самом Министерстве удалось значительно улучшить за последние три года. Но здания, ИТ инфраструктура и материальное обеспечение работы (техника, канцелярия) несут еще много вызовов из-за постоянной нехватки средств. Не теряйте из поля зрения этот вопрос и попробуйте найти решение с Министерством финансов. Это существенно влияет на производительность Министерства", - добавила Супрун.

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2 сентября состоится заседание нового Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком. 29 августа народные депутаты на заседании избрали новым премьер-министром Алексея Гончарука. За его кандидатуру отдали 290 голосов. Новое правительство, представленное Гончаруком, поддержали 281 депутат. Так, в Кабмин Гончарука вошли: • Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; • Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации; • Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства; • Оксана Маркарова - министр финансов Украины; • Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины; • Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины; • Елена Бабак - министр развития общин и территорий Украины; • Анна Новосад - министр образования и науки Украины; • Зоряна Скалецкая - министр здравоохранения Украины; • Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины; • Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины; • Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины; • Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины; • Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров Украины; • Денис Малюська - министр юстиции Украины; • Вадим Пристайко - министр иностранных дел; • Андрей Загороднюк - министр обороны.