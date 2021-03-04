Недоверие к вакцинации - результат деятельности невежественных конспирологов - блогер

Автор: предоставил Артем Албул Артем Албул критикует конспирологов, которые подрывают доверие людей к науке

Нагнетание паники вокруг вакцины от ковида - результат действий неосведомленности и бездумья конспирологов - считает блогер Артем Албул. Он ведет научно-популярный Youtube-канал "Проклятый рационалист". В соцсетях Артем поделился своим мнением о недоверии к вакцине, которую имеют многие граждане.

"Стоит признать, что именно сейчас борьба за умы большинства людей проиграна.

Не то чтобы я надеялся, что в условиях меняющейся ситуации, ограниченности данных, но екстренности необходимых действий, можно будет рассчитывать на адекватность большинства населения. Я понимаю бесполезность ситуации, когда человек никогда не слышал не то чтобы о мРНК-вакцине, а также о традиционных векторных вакцинах, а ты начинаешь ему объяснять, как это все работает и почему не делает из него мутаната. Причем делаешь это буквально за день до того, как ему предлагают эту вакцину.

Я уже молчу об упоротых конспирологах, у которых до сих пор "никто из знакомых не заболел" и "а кто вообще видел тот вирус?". Это потерянные социумом люди. Они неизбежно поверят и в другие теории заговоров, потому что это их мировоззрение и с ними уже ничего не сделаешь", - считает Артем Албул.

"Я вижу в этом всем вселенскую несправедливость. Пока ученые пытаются спасти мир, пока медики умирают, спасая других, какая-то чепуха необразованная хайпится на" продажных медиках" и "ученых, которые скрывают правду".

Я устал думать об этом. Я устал надеяться на лучшее.

Но в целом мир таки становится лучшим, хоть мне и самому в это сложно сейчас поверить.

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Пандемия как показала человеческую глупость, так и спровоцировала человеческое любопытство. Это надо использовать. Надо удовлетворять этот запрос. Именно медленный и постепенный образовательный процесс должен менять ситуацию. Не экстренное разоблачения мифов, срочный фактчекинг и неотложная борьба с манипуляциями, а именно постепенное движение в сторону познания и понимания", - заключает блогер.

Почти 7 тыс. украинцев вакцинировали от коронавируса индийским препаратом "Ковишилд" с 24 февраля по 3 марта. Мобильные бригады вакцинируют военных и медиков, которые работают с больными ковид. Повторный укол сделают через несколько недель.