Не только легкие: ученые выяснили, какие еще органы любит Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Просмотров: 261
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 270
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
Просмотров: 1935
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1269
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 882
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 144
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1557
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 1026
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2151
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5868
Фото
Все фото
5
4
2
6
5
Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19
Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19
Ferrexpo передала партию помощи медучреждениям Горишних Плавней
Ferrexpo передала партию помощи медучреждениям Горишних Плавней
Враг тяжело ранил двух украинских воинов. Нужна помощь
Враг тяжело ранил двух украинских воинов. Нужна помощь
Показали карантин в ОРДЛО
Показали карантин в ОРДЛО
В Одессу прибыл борт с ранеными: нужна помощь
В Одессу прибыл борт с ранеными: нужна помощь
Видео
Все видео
Почти 500 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Почти 500 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Впервые выздоровело больше, чем заболело: обновленные данные по коронавирусу в Украине
Впервые выздоровело больше, чем заболело: обновленные данные по коронавирусу в Украине
Количество смертей увеличивается, но есть и новый рекорд: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Количество смертей увеличивается, но есть и новый рекорд: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Количество инфицированных перевалило за 16 тыс.: обновленная статистика коронавируса
Количество инфицированных перевалило за 16 тыс.: обновленная статистика коронавируса
Плюс 416 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Плюс 416 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Интервью
1/5
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2151
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3294
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 783
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4140
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1944
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
15 мая 2020
Просмотров: 63
Дванадцять років карантину
Ясно, що виплавляти доменний чавун, будувати атомні авіаносці чи запускати на орбіту штучні супутники Землі бажано в колективі й на робочому місці. ...
пятница, 15 мая 2020 17:41

Не только легкие: ученые выяснили, какие еще органы любит Covid-19

  Комментировать
Не только легкие: ученые выяснили, какие еще органы любит Covid-19
Коронавирус может быть в фекалиях. Фото: Reuters

Коронавирус может локализоваться в кишечнике и распространяться с помощью фекалий.

Об этом говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном в журнале Nature Medicine.

Исследователи доказали свое предположение после выращивания искусственного аналога кишечника летучих мышей и человека и анализа отходов. Вирусные частицы могут храниться в отходах жизнедеятельности и распространяться как от летучей мыши к человеку, так и наоборот.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В селе произошла вспышка коронавируса

Это объясняет наличие кишечных расстройств у инфицированных пациентов. Пока неизвестно, как быстро может передаваться коронавирус через фекалии с помощью канализации и других способов.

Специалисты заметили, что кишечник подковоносых летучих мышей является устойчивым резервуаром для хранения коронавируса, который также обеспечивает успешное распространение инфекции. Через выделения животных возможно распространение и других видов вирусов, которые провоцируют заболевания.

Новая вспышка коронавируса Covid-19 обнаружили в Киеве. Поэтому мэр Виталий Кличко проведет экстренный брифинг, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не только легкие: ученые выяснили, какие еще органы любит Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
мая

30 лет назад начала работать Верховная Рада

Начали закрывать церкви

Соблазнительная одежда будущего: в первый день раскупили 5 млн пар нейлоновых чулок

Быстро, но дорого: начала работать авиапочта

Разгадали секрет движения планет

"Портрет доктора Гаше" Ван Гога продали за $82,5 млн

Актриса "Бриллиантовой руки" пообещала в 80 лет обольщать мини-юбкой

На королевской свадьбе погибли 139 человек

Самое читаемое
&quot;Путинский мир&quot;: в сети показали фото оккупированного Луганска
"Путинский мир": в сети показали фото оккупированного Луганска
16
 Просмотров: 17847
Какие украинские слова метко заменяют &quot;блин&quot;, &quot;типа&quot; и &quot;вообще&quot;
Какие украинские слова метко заменяют "блин", "типа" и "вообще" Просмотров: 17271
Модель показала пышную грудь сквозь прозрачное кружево
Модель показала пышную грудь сквозь прозрачное кружево
6
 Просмотров: 9117
Российские войска оставили украинский город
Российские войска оставили украинский город
 Просмотров: 4536
Резко увеличилось количество случаев заражения Covid-19 среди военных
Резко увеличилось количество случаев заражения Covid-19 среди военных Просмотров: 4203
Здоровье
Минздрав готовит старт массового тестирования украинцев на Covid-19
Минздрав готовит старт массового тестирования украинцев на Covid-19 Просмотров: 783
На Донбассе сложилась катастрофическая ситуация с Covid-19
На Донбассе сложилась катастрофическая ситуация с Covid-19 Просмотров: 486
Назвали продукты, которые вредно есть вместе
Назвали продукты, которые вредно есть вместе Просмотров: 54
В Минздраве оправдываются в связи с низкими показателями тестирования на Covid-19
В Минздраве оправдываются в связи с низкими показателями тестирования на Covid-19 Просмотров: 171
Почти 500 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Почти 500 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
 Просмотров: 2457
Больше всего комментируют
5
Рябошапка рассказал, как объяснял Зеленскому, что дела против Порошенко неперспективные
4
Зеленский продлил запрет российских соцсетей
1
Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд
1
Меркель продолжит улучшать отношения с РФ несмотря на атаки хакеров
1
В жару работодатель привозит мороженое – украинец о реалиях заработков в Израиле
Голосов: 142
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua