Не только легкие: ученые выяснили, какие еще органы любит Covid-19

Коронавирус может быть в фекалиях. Фото: Reuters

Коронавирус может локализоваться в кишечнике и распространяться с помощью фекалий.

Об этом говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном в журнале Nature Medicine.

Исследователи доказали свое предположение после выращивания искусственного аналога кишечника летучих мышей и человека и анализа отходов. Вирусные частицы могут храниться в отходах жизнедеятельности и распространяться как от летучей мыши к человеку, так и наоборот.

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Это объясняет наличие кишечных расстройств у инфицированных пациентов. Пока неизвестно, как быстро может передаваться коронавирус через фекалии с помощью канализации и других способов.

Специалисты заметили, что кишечник подковоносых летучих мышей является устойчивым резервуаром для хранения коронавируса, который также обеспечивает успешное распространение инфекции. Через выделения животных возможно распространение и других видов вирусов, которые провоцируют заболевания.

Новая вспышка коронавируса Covid-19 обнаружили в Киеве. Поэтому мэр Виталий Кличко проведет экстренный брифинг, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.