Не доказано: в Pfizer отреагировали на смерть Украинский после прививки

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Компания-производитель вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech прокомментировала смерть украинца после вакцинации. Как известно, 2 июля в Виннице умер 47-летний мужчина через 4 часа после прививки.

Об этом сообщает Reuters. В компании выразили соболезнование семье умершего украинца, однако отметили, что связь смерти после вакцинации не доказана.

"Мы сейчас думаем о семье погибшего. Мы очень серьезно относимся к побочным эффектам, которые потенциально связаны с нашей вакциной от COVID-19, BNT162b2. Мы отмечаем, что в данном случае причинно-следственная связь не установлена", - заявили в Pfizer.

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Там также добавили, что серьезные случаи со здоровьем и смерть могут быть не связаны с вакциной.

"На сегодняшний день более 400 миллионов человек во всем мире были вакцинированы нашей вакциной. Важно отметить, что серьезные побочные эффекты, не связанные с вакциной, к сожалению, могут возникать с такой же скоростью, как и среди населения в целом", - отметили в компании.

Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА назвал причину смерти жителя области после Covid-вакцинации.