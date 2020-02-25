Не боится сильного мороза, но чувствителен к термообработке - в Минздраве рассказали, как уберечься от коронавируса

Наиболее вероятными природными резервуарами для коронавируса SARS-CoV-2 являются летучие мыши. Фото: Вікіпедія

Наиболее вероятными природными резервуарами для коронавируса SARS-CoV-2 являются летучие мыши. Ученые считают, что вирус смог перейти от промежуточного животного-хозяина к человеку.

Животными-переносчиками могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные. Какие именно, еще не обнаружили, рассказали в Минздраве.

Коронавирусы могут выжить в замороженном состоянии. Исследования других коронавирусов показали их выживание до 2 лет при -20°C. Например, при температуре охлаждения 4°C MERS-CoV может оставаться жизнеспособным до 72 часов.

Данные о других штаммах коронавирусов показывают, что, хотя коронавирусы стабильны при низких и замораживающих температурах, гигиена пищевых продуктов может предотвратить их передачу через продукты питания.

Коронавирусы чувствительны к температуре приготовления 70°C. Избегайте употреблять сырые и недоваренные продукты животного происхождения.

С сырым мясом, сырым молоком или сырыми органами животных следует вести себя осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырой пищи.

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Исследования на родственниках вируса SARS-CoV и MERS-CoV показывают, что они могут храниться на различных поверхностях несколько дней, в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет. Микроорганизмы могут сохраняться на поверхности и оставаться заразными при комнатной температуре до 9 дней, в частности, алюминии, дереве, бумаге, пластике и стекле.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пик эпидемии коронавируса в Китае уже позади. Как отмечается, сегодня общая миссия ВОЗ и Китая представила доклад по результатам изучения ситуации в китайских провинциях, в том числе в Ухане. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает пресс-служба ВОЗ в Twitter.