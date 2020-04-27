Названы вероятные причины высокой заболеваемости Covid-19 среди медиков

По состоянию на 27 апреля в Украине Covid-19 подтвержден у 1749 медработников, это 19,4% от всех подтвержденных случаев. Фактически каждый 5-й инфицированный в Украине – медик.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.
Среди причин, которые могут способствовать распространению заболевания среди медработников, названы:
– отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушения определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;
– неправильное использование, хранение и утилизация средств индивидуальной защиты (СИЗ);
– недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми СИЗ.
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Ранее стало известно, что столичные врачи, работающие с больными коронавирусом, за март получили от 30 до 50 тыс. грн зарплаты.
Ученые Гонконгского университета науки и технологии разработали "антивирусное покрытие" против Covid-19.
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