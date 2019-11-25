Назвали знаки Зодиака, которые являются самыми горячими любовниками

Секс Близнецов: назвали горячих любовников Фото: mignews.com

Каждый знак зодиака имеет свой темперамент в сексе. Чтобы лучше узнать предпочтения, стоит ознакомиться с описаниями знаков зодиака.

Овен (21.03-20.04)

Им под силу не просто с полуоборота "завести" партнера, но и разжечь пламя страсти даже с самых сдержанных из них. Эти неугомонные люди устроят настоящий пожар на ровном, казалось бы, месте. С их напористостью не составит особого труда свергнуть своего партнера на спину, встать над ним на коленях и предчувствовать удовольствие от увлекательной "поездки верхом". С Овнами не нужно ничего стесняться, наоборот, можно позволить себе двигаться так быстро, как это позволяет ваш сексуальный темперамент!

Телец (21.04-21.05)

Для этого знака Зодиака вообще свойственно овладевать партнером сзади, обвив его руками, лаская его плечи, грудь, живот. Тельцы ненавидят в сексе спешка. Для них важно понежиться, до последней капли почувствовать глубину получаемого удовольствия и только потом приблизиться к пику сексуального удовольствия. Кроме того, у Тельцов невероятно чувствительная кожа, которая откликается на самые едва уловимые касания.

Близнецы (22.05-21.06)

Близнецы в сексе любят всевозможные поглаживания. Лучше всего, когда партнеры лежат лицом друг к другу. Близнецы сходят с ума от секса в движении, так что периодические перекаты с одной стороны на другую иметь невероятный эффект.

Будучи воздушным знаком, Близнецы, подобно струне на ветру, звенят и вибрируют от самых маленьких и едва ощутимых впечатлений. Чуткость - самая яркая черта Близнецов, поэтому представители данного знака Зодиака нуждаются самых эротических ощущениях.

Рак (22.06-22.07)

Представители этого знака Рак являются очень чувствительными, вечно находятся в поиске какой-то особой интимной близости. Будет неплохо расположиться на кровати и двигаться с партнером в едином ритме медленных, но весьма ощутимых телодвижений. Поэтому нужно прижаться к такого партнера максимально близко, чтобы дать ему почувствовать ваше тело всеми клеточками его собственного. Раки обожают оральные ласки и больше других знаков Зодиака ищут в сексе полного физического и эмоционального воссоединения со своим партнером.

Лев (23.07-23.08)

Известная тяга львов к раскачке во время секса, как на качелях. При этом партнеры часто держат друг друга за руки. Такая тактика приводит к быстрому нарастанию сексуального удовлетворения, а потому, если есть желание еще немного потом и накрутить своего партнера, можно на мгновение остановиться. Представители данного знака Зодиака в сексе просто необузданные и горячие.

Дева (24.08-23.09)

В интимных отношениях Девы ищут утонченности. Они не кричат ​​о своих чувствах, а предпочитают скрытую своих сугубо личных отношений от посторонних наглых глаз. Скрытность Дев проявляется и в том, что их любовное свидание превращается в таинственный ритуал с обязательной долгоиграющей прелюдией. При этом излишняя скромность Девам не присуща.

Весы (24.09-23.10)

Представители данного знака Зодиака предпочитают заниматься сексом сверху вниз, переплетаясь при этом руками и ногами со своим партнером. Чтобы немного успокоить быстро нарастающее возбуждение, можно на мгновение остановиться и чувственно поласкать друг друга в самых интимных местах. Наибольшее удовольствие Весы получают, достигая оргазма, глядя при этом в глаза своего партнера.

Скорпион (24.10-22.11)

Пылкий и необузданный темперамент Скорпиона можно попробовать приручить в позе "Анаконда", которая отличается невероятной чувственностью. Свою партнершу (или партнера) Скорпиону не составит особого труда уложить на спину и усесться на нее сверху, повернувшись спиной. После этого Скорпион медленно, но верно, возьмется ласкать половые органы. Достаточно еще немного наклониться и вперед, а затем изогнуться всем телом, чтобы ощущение было полным. Если вы Скорпион, то малейшая искра может послужить причиной безумного пламени. Будучи волшебными и обладают гипнотическим даром, представители данного знака Зодиака приходят в восторг, когда видят, что их желанием подчиняются.

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Стрелец (23.11-21.12)

Стрельцы отличаются пристрастием к диким формам любви. Несмотря на то, что Стрельцы умеют идти на компромиссы, ритм и темп будут задавать самостоятельно. Они отличаются дикостью в сексуальном поведении, находя несказанное удовольствие в подчинении собственным безумным животным инстинктам.

Козерог (22.12-20.01)

Козерог должен лидировать во всех сферах жизни, в том числе и в сексе. Невероятные по силе ощущения получают от скачков на корточках или на коленях друг у друга. Темп - размеренный галоп. Козероги любят, когда их тайные желания пробуждают с помощью нежных, чувственных, но настойчивых поглаживаний. Огонь страсти поддерживают в равной степени с партнером, при этом не гнушаются оральными ласками, которые их самих приводят к крайней степени возбуждения.

Рыбы (20.02-20.03)

Рыбы являются невероятными идеалистами, поэтому к своим партнерам предъявляют повышенные требования. Сексуальность нежных и мечтательных Рыб черпает свою энергию из эмоций, их буквально переполняют. Несмотря на то, что Рыбы отлично знают о своей внешней привлекательности для противоположного пола, они нередко притворяются покоренными и плывут по течению.

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