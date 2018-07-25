Назвали женские болезни, которые лечат оргазмом

Оргазм лечит у женщин варикоз Фото: tak-prosto.info

Секс помогает выздороветь женщине. Об этом рассказали медики после проведенного исследования. Если женщина регулярно испытывает оргазм, то остается молодой и здоровой.

Об этом пишет Ukrhealth.

Также оргазм приводит в норму менструальный цикл, а потому и увеличиваются шансы на оплодотворение. Ликвидирует менструальные синдромы, тошноту, судороги, головная боль и боль других органов. Как объясняют медики, во время оргазма в матке сокращаются мышцы, при этом в головном мозге высвобождаются химические вещества, облегчающие боль.

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Благодаря оргазмам улучшается циркуляция крови, помогает работе сердечно-сосудистой системы. Это улучшает поступление крови к органам малого таза, затем снижает риск появления варикоза.

Женщина без оргазма также страдает, как и человек.

Плохое настроение помогает повысить производительность на работе. К такому выводу ученые пришли, проведя наблюдения за 95 добровольцами. В рамках исследования подопытных разделили на 2 группы: интроверты и экстраверты. Положительное влияние подавленного эмоционального состояния на рабочий процесс обнаружили именно в последних.