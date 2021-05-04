Назвали замаскированные симптомы сердечного приступа

"Тихие" сердечные приступы могут маскироваться под грипп или несварение желудка.
Человек не подозревает истинную причину этих симптомов, пока на сканировании или тесте не появятся намеки на повреждения. Но к ним приходят не всех. Обычно, живут дальше пока не произойдет настоящий приступ.
На Международной конференции по инсульту Американской ассоциации инсультов в апреле представили исследования. Оно показало, что бессимптомные сердечные приступы увеличивают риск инсульта у человека, но не в такой степени, как симптоматические сердечные приступы.
Исследователи проанализировали данные 4200 участников исследования здоровья сердечно-сосудистой системы, которые были старше 65 лет. Их проверяли на риск инсульта в течение 10 лет. Исследователи смогли сравнить людей, у которых не было доказательств тихого сердечного приступа или классического сердечного приступа, с теми, у кого был один из них.
Наличие тихого сердечного приступа независимо друг от друга увеличивает риск ишемического инсульта на 45% в долгосрочной перспективе, тогда как наличие открытого сердечного приступа увеличивает долгосрочный риск человека на 60%.
"Мы обнаружили, что тихие сердечные приступы, которые остаются незамеченными и которые уже связаны с аритмией и повышенным риском этих классических сердечных приступов, разрушающих грудную клетку, также связанные с инсультом. Это были инсульты не мелких сосудов, что в конечном итоге означает, что они выглядят как эмболические инсульты. ООНИ, скорее всего, исходили от сердца ", - пояснил Александр Мерклер, доцент неврологии в Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке.
Горчица - одна из самых популярных приправ в мире. И одна из самых острых. Она не только придает пикантный вкус мясным блюдам и салатам, но и чрезвычайно благотворно действует на организм человека (конечно же, если нет противопоказаний).
Чем именно полезна горчица и кому следует включить ее в рацион, далее в статье.
Комментарии