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четверг, 06 мая 2021 11:05

Назвали замаскированные симптомы сердечного приступа

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Назвали замаскированные симптомы сердечного приступа
Sertsevyy napad maskuyetʹsya pid hryp abo netravlennya shlunka. Lyudyna ne pidozryuye spravzhnyu prychynu tsykh symptomiv, poky na skanuvanni abo testi ne z'yavlyatʹsya natyaky na poshkodzhennya. Ale do nykh dokhodyatʹ ne vsikh. Zazvychay, zhyvutʹ dali poky ne stanetʹsya spravzhnniy napad, yakyy mozhe staty smertelʹnym. Na Mizhnarodniy konferentsiyi z insulʹtu Amerykansʹkoyi asotsiatsiyi insulʹtiv u kvitni predastavyly doslidzhennya. Vono pokazalo, shcho bezsymptomni sertsevi napady zbilʹshuyutʹ ryzyk insulʹtu u lyudyny, ale ne v takiy miri, yak symptomatychni sertsevi napady. Doslidnyky proanalizuvaly dani 4200 uchasnykiv doslidzhennya zdorov'ya sertsevo-sudynnoyi systemy, yaki buly starshe 65 rokiv. Yikh pereviryaly na ryzyk insulʹtu protyahom 10 rokiv. Doslidnyky zmohly porivnyaty lyudey, u yakykh ne bulo dokaziv tykhoho sertsevoho napadu abo klasychnoho sertsevoho napadu, z tymy, u koho buv odyn z nykh. Nayavnistʹ tykhoho sertsevoho napadu nezalezhno odyn vid odnoho zbilʹshuye ryzyk ishemichnoho insulʹtu na 45% v dovhostrokoviy perspektyvi, todi yak nayavnistʹ vidkrytoho sertsevoho napadu zbilʹshuye dovhostrokovyy ryzyk lyudyny na 60%. CHYTAYTE TAKOZH: Shcho vidbuvayetʹsya z mozkom cherez nedosypannya: doslidzhennya "My vyyavyly, shcho tykhi sertsevi napady, yaki zalyshayutʹsya nepomichenymy i yaki vzhe pov'yazani z arytmiyeyu i pidvyshchenym ryzykom tsykh klasychnykh sertsevykh napadiv, shcho ruynuyutʹ hrudnu klitku, takozh pov'yazani z insulʹtom. Tse buly insulʹty nedribnykh sudyn, shcho v kintsevomu pidsumku oznachaye, shcho vony vyhlyadayutʹ yak embolicheskie insulʹty. OONI, shvydshe za vse, vykhodyly vid sertsya", - poyasnyv Oleksandr Merkler, dotsent nevrolohiyi v Weill Cornell Medicine v Nʹyu-Yorku. Hirchytsya – odna z naypopulyarnishykh pryprav u sviti. I odna z nayhostrishykh. Vona ne lyshe nadaye pikantnoho smaku m'yasnym stravam ta salatam, ale y nadzvychayno blahotvorno diye na orhanizm lyudyny (zvisno zh, yakshcho nemaye protypokazanʹ). Chym same korysna hirchytsya i komu varto vklyuchyty yiyi do ratsionu, dali u statti. Показати більше 1901 / 5000 Результати перекладу Сердечный приступ маскируется под грипп . Фото: med.oboz.ua

"Тихие" сердечные приступы могут маскироваться под грипп или несварение желудка.

Человек не подозревает истинную причину этих симптомов, пока на сканировании или тесте не появятся намеки на повреждения. Но к ним приходят не всех. Обычно, живут дальше пока не произойдет настоящий приступ.

На Международной конференции по инсульту Американской ассоциации инсультов в апреле представили исследования. Оно показало, что бессимптомные сердечные приступы увеличивают риск инсульта у человека, но не в такой степени, как симптоматические сердечные приступы.

Исследователи проанализировали данные 4200 участников исследования здоровья сердечно-сосудистой системы, которые были старше 65 лет. Их проверяли на риск инсульта в течение 10 лет. Исследователи смогли сравнить людей, у которых не было доказательств тихого сердечного приступа или классического сердечного приступа, с теми, у кого был один из них.

Наличие тихого сердечного приступа независимо друг от друга увеличивает риск ишемического инсульта на 45% в долгосрочной перспективе, тогда как наличие открытого сердечного приступа увеличивает долгосрочный риск человека на 60%.

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"Мы обнаружили, что тихие сердечные приступы, которые остаются незамеченными и которые уже связаны с аритмией и повышенным риском этих классических сердечных приступов, разрушающих грудную клетку, также связанные с инсультом. Это были инсульты не мелких сосудов, что в конечном итоге означает, что они выглядят как эмболические инсульты. ООНИ, скорее всего, исходили от сердца ", - пояснил Александр Мерклер, доцент неврологии в Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке.

Горчица - одна из самых популярных приправ в мире. И одна из самых острых. Она не только придает пикантный вкус мясным блюдам и салатам, но и чрезвычайно благотворно действует на организм человека (конечно же, если нет противопоказаний).

Чем именно полезна горчица и кому следует включить ее в рацион, далее в статье.

medikforum.ru
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