Назвали вкусные продукты от похмелья

Горох быстро борется с похмельем. Фото: rostiada.ru

Продукты с высоким содержанием аминокислоты L-цистеин могут уменьшить симптомы похмелья.

К такому выводу пришли ученые из Университета Хельсинки и Университета Восточной Финляндии после специального исследования. Этот анализ стал первым в мире. О нем пишет Pledge Times.

Многие L-цистеина есть в сырых куриных яйцах, сыром подсолнечных семечках и свежих зернах гороха. По мнению ученых, именно эти продукты следует употреблять утром после вечеринки.

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Одна группа добровольцев с признаками похмелья принимала таблетки L-цистеина, другая - плацебо. Испытуемые употребляли алкоголь в течение 3:00, его доза составила 1,5 г на 1 кг веса человека.

У участников обеих групп измеряли содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе и концентрацию его метаболитов в крови. Также все испытуемые на следующее утро после употребления спиртного заполняли анкету, в которой оценили тяжесть симптомов похмелья.

Снять симптомы похмелья после громких гуляний помогут некоторые продукты питания. Ученые называют похмелье "метаболической бурей". Это результат высокого уровня этанола в крови и сопровождающего его обезвоживания. А также прямых токсических эффектов распада алкоголя в организме в ацетальдегид