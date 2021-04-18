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воскресенье, 18 апреля 2021 15:55

Назвали условие, которое сделает возможной вакцинацию всех украинцев

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Назвали условие, которое сделает возможной вакцинацию всех украинцев
Прививаться от коронавируса можно будет всем при запасе миллиона доз. Фото: hromadske.ua

Прививка от коронавируса всех желающих украинцев возможна. Но при условии, что государство будет не менее 1 млн доз инъекций.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

В приоритете вакцинации лиц в возрасте от 60 лет. После этого прививать украинцев после 18. Но сначала будут выбирать тех, кто имеет хронические болезни.

"Как будут поступать новые партии, если будет около 1 млн доз на территории Украины, то будем открывать все кабинеты прививки, все мобильные бригады, а также готовы потенциально разворачивать прививочные центры, чтобы вакцинировать всех", - рассказывает Виктор Ляшко.

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К концу 2021 в Украине, по плану, должны провакцинировать половину взрослого населения.

Из-за отсутствия необходимых объемов вакцины, общенациональной кампании по вакцинации населения от коронавируса в Украине до сих пор не начато.

По состоянию на 18 апреля, в больницах, которые отведены для лечения пациентов с COVID-19, занято 55,2% коек. Это 43963 мест с 79703 существующих.

Из них 38 539 койко-мест подведен кислород. В Киеве занято 62,1% мест.

espreso.tv
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