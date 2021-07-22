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вторник, 27 июля 2021 16:24

Назвали три популярные продукты, которые смертельно опасны летом

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Назвали три популярные продукты, которые смертельно опасны летом
Отравление летом проходит от солено-сладкого раствора Фото: consumer-cv.gov.ua

В жару опасно есть курятину, яйца-пашот и суши. В этих продуктах возбудитель сальмонеллеза - бактерия рода сальмонелла. Возникает тошнота, слабость, боли в животе и голове, диарея. Болезнь связана с обезвоживанием, поэтому опасна для жизни.

Об этом предупредила Gazeta.ua Елена Воробей, инфекционист Центральной поликлиники военно-медицинского управления Службы безопасности Украины.

"Безопасное лишь густое яйцо. Также дольше обычного нужно готовить мясо. Для его разделки должна быть отдельная доска. Лучше пластиковая или каменная, потому что меньше впитывает в себя остатков продуктов. Если есть только деревянная, то ее во время мытья почесать ножом и полить кипятком", - пояснила врач.

Обезвоживание грозит развитием шока и острой почечной недостаточностью, из которых сложно выводить пациентов. Восполнить потерю жидкости могут только солевые растворы.

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Выпойки можно делать аптечными порошками, которые разводят в воде. Или раствор приготовить самому. В литре кипяченой воды развести две столовые ложки сахара и по чайной соли и пищевой соды. Употреблять, пока вместо рвоты не пойдет чистая вода.

В спортивном лагере "Тайна Карпат" в селе Яблуница Ивано-Франковской области массово отравились дети и взрослые.

Все жаловались на общую слабость, повышенную температуру, тошноту, рвоту, боли в животе и расстройство желудка.

Автор: Екатерина Романчук
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