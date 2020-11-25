Назвали сроки, когда Украина выйдет на плато Cоvid-19

В начале декабря Украина может выйти на плато заболеваемости. Фото: pixabay

Выход на плато по заболеваемости Covid-19 правительство Украины прогнозирует в начале декабря.

Улучшение ситуации наблюдается уже сегодня, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, улучшение произошло благодаря внедрению карантина выходного дня и уменьшению мобильности населения.

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"Результатом всех этих мероприятий должен стать выход на плато по количеству заболевших в начале декабря. Вероятно, улучшение ситуации мы можем видеть уже сегодня", - сказал премьер.

Он утверждает, что стабилизировалось количество больных, которые занимают койки.

"И по количеству занятых койек, и по количеству заболевших у нас фактически вторая неделя пошла, как стабилизировалось количество больных, которые занимают койки в больницах, на уровне 27-28 тысяч. Мы не движемся вверх, не пересекаем отметку в 30 тисяч. И это довольно положительный результат", - отметил Шмыгаль.

За последние сутки в Украине обнаружили 13 882 новых больных коронавирусом. Из них детей - 684, медработников - 615. Всего, по состоянию на утро 25 ноября, имеем 661 858 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 11 492 - летальные. 229 пациентов умерли за последние сутки.Преодолели болезнь 307 778 пациентов, из них за последние сутки - 8420, сообщает Минздрав.