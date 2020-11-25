Коронавирус в Украине: за сутки +13 882 новых больных. 229 умерли

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 661 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 13 882 новых больных коронавирусом. Из них детей - 684, медработников - 615.

Всего, по состоянию на утро 25 ноября, имеем 661 858 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 11 492 - летальные. 229 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 307 778 пациентов, из них за последние сутки - 8420, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской - 1255, Запорожской -1086 - областях, Киеве - 980, Одесской - 976 и Киевской - 961 - областях.

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Ситуация в областях:

Киев - 62620 случаев;

Винницкая область - 15 984 случая;

Волынская область - 22 516 случаев;

Днепропетровская область - 31 861 случай;

Донецкая область - 20 868 случаев;

Житомирская область - 27 368 случаев;

Закарпатская область - 22 150 случаев;

Запорожская область - 26 328 случаев;

Ивано-Франковская область - 33 409 случаев;

Киевская область - 33262 случая;

Кировоградская область - 4557 случаев;

Луганская область - 5793 случая;

Львовская область - 42 874 случая;

Николаевская область - 16 229 случаев;

Одесская область - 39742 случая;

Полтавская область - 19 679 случаев;

Ровенская область - 28 860 случаев;

Сумская область - 24 811 случаев;

Тернопольская область - 26 329 случаев;

Харьковская область - 52 538 случаев;

Херсонская область - 9141 случай;

Хмельницкая область - 27 114 случаев;

Черкасская область - 19 826 случаев;

Черновицкая область - 32 067 случаев;

Черниговская область - 15 932 случая.

Правительство Украины планирует ввести полный локдаун на несколько недель. Карантин выходного дня был своеобразной подготовкой. При пессимистическом сценарии локдаун на 2 недели начнется 10-15 декабря. При оптимистическом - 20-25 декабря. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром Денисом Шмыргалем.