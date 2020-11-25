Коронавирус в Украине: за сутки +13 882 новых больных. 229 умерли

За последние сутки в Украине обнаружили 13 882 новых больных коронавирусом. Из них детей - 684, медработников - 615.
Всего, по состоянию на утро 25 ноября, имеем 661 858 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 11 492 - летальные. 229 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 307 778 пациентов, из них за последние сутки - 8420, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской - 1255, Запорожской -1086 - областях, Киеве - 980, Одесской - 976 и Киевской - 961 - областях.
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Ситуация в областях:
Киев - 62620 случаев;
Винницкая область - 15 984 случая;
Волынская область - 22 516 случаев;
Днепропетровская область - 31 861 случай;
Донецкая область - 20 868 случаев;
Житомирская область - 27 368 случаев;
Закарпатская область - 22 150 случаев;
Запорожская область - 26 328 случаев;
Ивано-Франковская область - 33 409 случаев;
Киевская область - 33262 случая;
Кировоградская область - 4557 случаев;
Луганская область - 5793 случая;
Львовская область - 42 874 случая;
Николаевская область - 16 229 случаев;
Одесская область - 39742 случая;
Полтавская область - 19 679 случаев;
Ровенская область - 28 860 случаев;
Сумская область - 24 811 случаев;
Тернопольская область - 26 329 случаев;
Харьковская область - 52 538 случаев;
Херсонская область - 9141 случай;
Хмельницкая область - 27 114 случаев;
Черкасская область - 19 826 случаев;
Черновицкая область - 32 067 случаев;
Черниговская область - 15 932 случая.
Правительство Украины планирует ввести полный локдаун на несколько недель. Карантин выходного дня был своеобразной подготовкой. При пессимистическом сценарии локдаун на 2 недели начнется 10-15 декабря. При оптимистическом - 20-25 декабря. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром Денисом Шмыргалем.
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