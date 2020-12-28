Назвали среду, в которой мутировавший коронавирус наиболее опасен

В домашней среде есть опасность подхватить коронавирус. Фото: pixabay

Мутация коронавируса, которую накануне обнаружили в Великобритании, опасна в окружении дома.

Там увеличивается шансы на передачу инфекции, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на странице в Facebook.

Также он признал, что несмотря на тяжелый год, пандемия не сбавляет темпов.

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"Уровни заболевания Covid-19 еще достаточно высоки, а новые свойства вируса после "британской" мутации увеличивают вероятность передачи его именно в домашней обстановке", - сказал Ляшко.

Новый штамм коронавируса, который выявляют в Европе, уже есть в Украине. Впрочем, украинские эпидемиологи пока не имеют систем, чтобы распознать мутировавший коронавирус. Об этом рассказал инфекционист из Ужгорода Виктор Петров.