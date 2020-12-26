Мутировавший коронавирус уже в Украине: что нужно знать

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Новый штамм коронавируса, который выявляют в Европе, уже есть в Украине.

Впрочем, украинские эпидемиологи пока не имеют систем, чтобы распознать мутировавший коронавирус. Об этом рассказал врач-инфекционист из Ужгорода Виктор Петров.

"Уже есть, хотя мы не имеем фактажа, не имеем возможности генетического анализа этих вирусов. Таких мощностей нету повсюду, чтобы их диагностировать. Он просто называться, например, Sars-COV-3, и не более. Его генетическая мутация будет происходить очень активно и быстро. Особенно эту ситуацию усложняет эпидемический рост ОРВИ и гриппа, которые, к сожалению, играют плохую роль для всех эпидемиологов и инфекционистов Украины", - рассказал Петров, передает Obozrevatel.com.

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По его словам, тестирование в Украине диагностирует просто наличие или отсутствие РНК - плюс или минус. Врачам этого достаточно, чтобы установить диагноз.

"Относительно генетической детерминанты - мы можем его генетически секвенировать. Но этого на потоке мы не делаем, это довольно дорого. Просто со временем появятся новые тест-системы, и мы так же будем иметь эту информацию", - уверен инфекционист.

По его словам, клиническая картина нового штамма коронавируса почти ничем не отличается. Единственное, что люди из групп риска - с ожирением, сахарным диабетом, с гипертонической болезнью, онкобольные, ослабленные и пожилые люди - будут болеть труднее из-за того, что иммунная система совсем не готова к тому, чтобы распознать коронавирусную инфекцию.

За последние сутки в Украине обнаружили 7 709 новых больных коронавирусом. Всего, по состоянию на утро 26 декабря, имеем 1 019 876 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 17 702 летальных. 121 пациент умер за последние сутки. Преодолели болезнь 651 917 пациентов, из них за последние сутки - 5 145.