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четверг, 30 апреля 2020 10:30

Назвали соки, которые "чистят" организм от холестерина

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Назвали соки, которые &quot;чистят&quot; организм от холестерина
Яблоки и морковь чистят организм от холестерина.Фото: msn.com

Люди путают между "хорошим" и "плохим" холестерином. Один облегчает жизнь, другой - его портит. Об разнице между ними рассказывает Роман Андрейчук, столичный кардиолог.

Без холестерина огранизм не проживет. Он в мышцах, сердце, печени и мозга. Избыток холестерина приводит к образованию желчных камней, засорение сосудов, нарушений обмена веществ.

"Высокий уровень холестерина в крови. Последний участился не только у пожилых, но и у молодых. Через неконтролируемое питание сосуды обрастают холестерином. Смолоду надо снижать" плохой "холестерин, а повышать" хороший ", - говорит кардиолог.

"Плохой" холестерин оседает на стенках сосудов. Сужает просвет и препятствует току крови. Это повышает риски возникновения атеросклероза, сердечного приступа, ишемической болезни сердца и инсульта.

"Хороший" холестерин помогает организму работать слаженно. Очищает стенки сосудов от "плохого" холестерина и перемещает его в печень для переработки.

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Для уменьшения "плохого" холестерина следует:

1. Меньше употреблять продуктов с насыщенными жирами - сала, масла, цельномолочной продукции, колбасы, сосисок, сливок, желтков, печени и почек.

2. Мясо чаще заменять соей. По содержанию белка 1 кг сои приравнивается до 2 кг мяса.

3. Есть яблоки, морскую капусту, морковь, помидоры, чеснок, овес, горох, гречку, орехи и жирную рыбу.

4. Готовить на оливковом и кукурузном масле.

5. Пить по стакану томатного и апельсинового сока, которые являются "холестериновой противоядием".

Натуральное вино не только доставляет удовольствие, но имеет много других полезных свойств. Умеренное употребление улучшит физическое самочувствие.

А красное вино может способствовать нормализации уровня гемоглобина в крови, а также снижение уровня холестерина.

Автор: Екатерина Романчук
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