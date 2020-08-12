Назвали смертельную опасность после купания

Автор: h24.ua Евгений Дубровский предостерегает от купания в стоячей воде

После купания человек может умереть через несколько дней. Все из-за лептоспироза, который возникает в стоячих водах, заболоченных местах с камышами и кустарниками.

В зоне риска отдыхающие и рыбаки, ищут тихие места для улова.

Об этом говорит столичный инфекционист Евгений Дубровский.

"Ополаскивание чистой водой после купания в стоячем озере ничего не даст. Лептоспира сразу бы вкручивается винтом в рану. Если их нет на коже, то бактерия не проникнет в организм", - утверждает врач.

Это смертельно опасная инфекция, возбудителем которой являются бактерии лептоспиры. В организм человека попадают через открытые раны при контакте с загрязненной водой или животными-переносчиками. Болезнь передается от грызунов, скота и собак. Пик заболеваемости приходится на вторую половину лета.

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Чтобы избежать заражения лептоспирозом, следует купаться только в разрешенных местах с проточной водой.

Безопасны большие реки, открытые чистые пляжи. В море лептоспира не живет.

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