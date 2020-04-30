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четверг, 30 апреля 2020 09:22

Назвали симптом легкого течения коронавируса

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Назвали симптом легкого течения коронавируса
Потеря обоняния является симптомом легкого течения коронавируса. Фото: gazeta.ru

Ученые из Калифорнийского университета определили, что у пациентов с потерей вкуса и обоняния течение COVID-19 проходит в легкой форме. Так лешче определять, кого из пациентов нужно госпитализировать, а кого можно отправить на домашнее лечение.

Об этом сообщается на сайте Wiley Online Library.

"Мы осмотрели 169 пациентов с положительным результатом на коронавирусной инфекцией в период с 3 марта по 8 апреля. Потеря обоняния и вкуса была в 128 пациентов, то есть в 75% обследуемых. Из них только 26 человек нуждались в госпитализации. Причем у них были сопутствующие заболевания: диабет, дыхательная недостаточность ", - говорится в докладе.

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У пациентов с потерей вкуса и обоняния на рентгенографии не отметили сильных отклонений в легких.

Некоторые из госпитализированных с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии и просто не способны рассказать о своих симптомах.

Для определения точных результатов, исследователи и дальше продолжат свою работу.

Лаборатории Киева не справляются с обработкой анализов для тестирования на коронавирус - нужно открывать новые.

Центральная лаборатория города Киева, согласно всем нормам, должна предоставлять результаты тестов в течение 48 часов. Так вот, уже не единичны случаи, когда результаты тестов выдают через 3-4 суток, поэтому мы подчеркиваем о том, что нужно, как и увеличить количество самих тестов, так и открывать еще лаборатории для определения заболеваний коронавирус.

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30
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