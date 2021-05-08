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суббота, 08 мая 2021 23:21

Назвали самый полезный овощ для укрепления иммунитета

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  Редька прекрасно укрепляет сердце и сосуды
Редька прекрасно укрепляет сердце и сосуды

Укрепление иммунитета становится важной темой весной. Люди готовы есть горстями витамины и ложками салаты, чтобы оздоровить свой организм. Однако лучше всего повышают сопротивляемость организма правильные продукты.

Как рассказал врач Михайло Лущик, есть овощ, который не только поможет укрепить иммунитет, но и поддержит сердечно-сосудистую систему человека. Об этом пишет Food.ndtv.

По словам специалиста, самый полезный овощ – это редька. В ней много кальция, магния, калия, йода, фосфора и большое количество серы, которая способствует улучшению пищеварения и очищает организм от шлаков.

Редька весьма вкусная, особенно в различных салатах и она прекрасно укрепляет сердце и сосуды. Чрезмерное употребление животных жиров приводит к холестериновым отложениям на стенках сосудов и снижении их эластичности. А вот регулярное включение в свой рацион редьки поможет избавиться от этой проблемы полностью.

Еще один плюс редьки в том, что у нее довольно продолжительный период хранения (особенно у черной), а еще она богата на аминокислоты и микроэлементы. В период сезонных пандемий она становится просто незаменимой.

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Ее рекомендуют при простудах и кашлях, так как у нее есть и противомикробные свойства. В пищу можно употреблять не только корнеплоды, но и молодую зелень – например, добавить в суп. Сами корнеплоды можно есть свежими, вареными, жареными и маринованными.

Начинать диету весной может быть опасно для здоровья. В этот период большинство людей хочет делать такие эксперименты, чтобы сбросить лишние килограммы, рассказала диетолог Маргарита Королева. В то же время она не рекомендует ограничивать рацион слишком радикально.

Весной организм истощен за зиму из-за нехватки витаминов, дефицита солнца, а также простуды и вирусных заболеваний. Диета может принести ему дополнительный стресс, что приведет к слабости.

Голодать весной категорически нельзя. Это спровоцирует серьезный дефицит полезных микроэлементов и витаминов, и окончательно подорвет здоровье. Недостаток питания также может лишить человека энергии. Как следствие, может быть плохое настроение и низкая производительность труда.

Диетолог советует обратить внимание на правильное питание и спорт.

newsyou.info
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08
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