Назвали самые полезные продукты для оздоровления в конце зимы

Зелень и овощи укрепляют организм в межсезонье. Фото: unian.ua

В последний месяц зимы нехватка солнечного света и витаминов вызывает ухудшение психического здоровья. Люди становятся нервными или наоборот - впадают в апатию. Возникает ощущение неудовлетворенности и раздражения. Улучшит состояние сбалансированное питание.

Об этом рассказывает Алексей Тарасюк, диетолог из Запорожья.

"Грех не воспользоваться для оздоровления то, что есть у каждого под рукой. Например, в семенах льна много жирных кислот Омега-3 и фитоэстрогенов, которые обладают сильным противовоспалительным действием. Возьмите себе за привычку есть ежедневно по горсти грецких орехов и столовой ложке семян льна . Его можно сыпать в салаты или запаривать горячей водой, но не кипятком", - советует врач.

Хорошо запаренный лен сбивать в блендере с замороженными ягодами. Они сейчас не в дефиците. Все это омолаживает желудочно-кишечный тракт, который и отвечает за иммунитет.

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В межсезонье полезно есть зеленые листовые овощи, потому что содержат фолиевую кислоту. Она разгоняет иммунную систему, активируя работу антител для борьбы с инфекциями.

Также в этот период организму требуется витамин А из моркови и тыквы. Еще - витамин С из цитрусовых, болгарского перца, брокколи, петрушки и квашеной капусты.

С этими продуктами кожа станет увлажненной, волосы блестящими. Уменьшится риск весеннего обострения воспаления желудка, улучшится зрение, окрепнет иммунная система.

Мировые эксперты по питанию проанализировали 40 видов диет и составили список лучших. Там первое место четвертый раз подряд заняла средиземноморская диета. На втором месте оказалась DASH-диета - диетологический подход к лечению гипертонии, а на третьем - флекситарианська диета.