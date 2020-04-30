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четверг, 07 мая 2020 08:30

Назвали самые частые ошибки при мытье рук в карантине

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Автор: Екатерина Романчук
 

Для надежной защиты от коронавируса, надо научиться правильно мыть руки. Одинаково действует туалетное, хозяйственное и детское мыло.

1. Надо сначала намылить ладони, тыльную сторону рук, между пальцами и под ногтями.

2. Не забывать участок у часов. Их и браслеты лучше снять. Украшения ловят больше вирусов.

3. Намыливать руки нужно 30 с. Мыть можно в холодной и теплой воде. Они одинаково эффективны для уничтожения микробов и вирусов при использовании мыла.

Закручивать кран следует не только помытой рукой, а полотенцем.

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Антисептики на спиртные и мыло хоть и защищаются от вируса, но одновременно вредят человеку. После них руки становятся сухими, как наждачная бумага. Или появляются высыпания и раны. Потому что эти средства смывают липиды, которые образуют жирную пленку на коже.

Поэтому надо выбирать мыло с маслом или глицерином для смягчения кожи. Или после мытья мылом мазать руки кремом.

Для лучшего питания после его нанесения надеть хлопчатобумажные или льняные перчатки на ночь.

Ученые из Калифорнийского университета определили, что у пациентов с потерей вкуса и обоняния течение COVID-19 проходит в легкой форме.

Такое открытие позволит определять, кого из пациентов нужно госпитализировать, а кого можно отправить на домашнее лечение.

Автор: Екатерина Романчук
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Дата
07
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