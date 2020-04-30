Назвали самые частые ошибки при мытье рук в карантине

Автор: Екатерина Романчук

Для надежной защиты от коронавируса, надо научиться правильно мыть руки. Одинаково действует туалетное, хозяйственное и детское мыло.

1. Надо сначала намылить ладони, тыльную сторону рук, между пальцами и под ногтями.

2. Не забывать участок у часов. Их и браслеты лучше снять. Украшения ловят больше вирусов.

3. Намыливать руки нужно 30 с. Мыть можно в холодной и теплой воде. Они одинаково эффективны для уничтожения микробов и вирусов при использовании мыла.

Закручивать кран следует не только помытой рукой, а полотенцем.

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Антисептики на спиртные и мыло хоть и защищаются от вируса, но одновременно вредят человеку. После них руки становятся сухими, как наждачная бумага. Или появляются высыпания и раны. Потому что эти средства смывают липиды, которые образуют жирную пленку на коже.

Поэтому надо выбирать мыло с маслом или глицерином для смягчения кожи. Или после мытья мылом мазать руки кремом.

Для лучшего питания после его нанесения надеть хлопчатобумажные или льняные перчатки на ночь.

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