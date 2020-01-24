Назвали самую большую опасность ватных палочек

Ватные палочки образуют серную пробку в ухе Фото: pinme.club

Ушная сера - полезная вещь для организма. Она мажу ушные каналы, защищает от грибков. Собирает на себя вредные вещества и выводит через слуховой проход.

Но она не имеет вытекать. Хотя чистить ее нужно совершенно другим способом, чем это делают все.

Об этом предупреждает Валерий Сологуб, столичный отоларинголог.

"Ватные палочки стирают защитную оболочку, ухо становится восприимчиво к инфекциям. Удаляя лишнюю серу, человек нарушает природный механизм самоочищения, раздражает кожу. Частое чистки - сигнал для организма производить серы больше", - убеждает врач.

Особенно опасны чистки палочками, которые трамбуют серу вглубь уха. Так у барабанной перепонки образуется серная пробка.

Слуховой проход очищается сам при мытье головы. Если серы накопилось много, можно после душа протереть уши ватными жгутами без палочек.

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При забивании прохода серной пробкой, ее следует размягчить.

Перед сном в пипетку набрать обычной масла и капнуть в ухо. Протереть ватным тампоном и промыть водой. Так следует делать раз в неделю.

Часто болезни можно вылечить обычными подручными продуктами. Например, лимон, который имеет много полезных витаминов и веществ, может облегчить симптомы некоторых недугов и снизить источники их заполнения. Подробнее о других болезней, которые лечит лимон - далее в статье.