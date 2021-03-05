Назвали противопоказания для проведения Covid-вакцинации

24 февраля в Украине стартовала Covid-вакцинация. В случае выявления у лица противопоказаний, прививку делать не будут, а дозу используют для следующего пациента.

Об этом заявил главный санврач страны Виктор Ляшко во время брифинга. Он напомнил, что вакцинация проводится добровольно и бесплатно.

"Инструкция к препарату CoviShield предусматривает противопоказания", – сказал он.

Среди них: чувствительность к одному из действующих веществ вакцины, сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры, лихорадка, тромбоцитопения или нарушение свертывания крови, ослабленный иммунитет.

Субфебрильная температура в пределах 37-37, 5°С, а также простуда не являются противопоказаниями. Делать прививку можно, но после консультации с врачом.

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В первую очередь прививки сделают людям из групп риска, а это около 21 млн человек. Первыми будут медики, далее военные, работники соцсферы, пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, правоохранители и педагоги. Их планируют прививать в течение весны-лета 2021 года. По плану Минздрава, очередь остальных людей должна прийти не раньше осени 2021-го.