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вторник, 31 июля 2018 17:41

Назвали продукты с наибольшим количеством витаминов

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Назвали продукты с наибольшим количеством витаминов
Фото: harchi.infoОрехи снижают риск сердечных заболеваний

Витамины и полезные вещества есть почти в каждом продукте. Но назвали рекордсменов, которых нужно включить в ежедневный рацион каждого человека.

Именно о них пишет MEDOBOZ.

Орехи и семечки богаты клетчаткой и полезными жирами. Они снижают риск сердечных заболеваний и способствуют снижению веса.

Темно-зеленые листовые овощи богат клетчаткой и питательными веществами, которые предотвращают хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

Ягоды полны питательных веществ и антиоксидантов, которые помогают улучшить пищеварение.

Зеленый чай богат антиоксидантами, которые помогают для профилактики рака.

Яйца богаты высококачественным белком и антиоксидантами. Регулярное их употребление не повышает риск сердечных заболеваний или диабета, как свидетельствуют популярные мифы.

Бобовые богаты многими витаминами, белками и клетчаткой. Они могут запобигтихроничним заболеванием и поддержать потерю веса.

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Чеснок богат питательными веществами, которые поддерживают иммунную системы и снижают риск сердечных заболеваний и некоторых видов рака.

Оливковое масло полезно для снижения сердечных заболеваний, диабета и других воспалительных состояний.

Имбирь полезен для предотвращения некоторых хронических заболеваний, избавляет от тошноты и боли.

Авокадо - это богатые питательными веществами фрукты с высоким содержанием клетчатки, которые способствуют уменьшению воспалений и облегчению хронических заболеваний.

Сладкий картофель богат каротиноидами, имеющих сильные антиоксидантные свойства. Полезная для контроля сахара в крови.

Грибы полны питательных веществ и могут снизить риск некоторых заболеваний, в частности, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Морские водоросли - это группа питательных морских овощей, которые играют важную роль в защите от множества хронических заболеваний, в частности, связанных с работой эндокринной системы.

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