Назвали привычные продукты питания, которые неожиданным образом влияют на мозг

Запеченный картофель полезен для головного мозга. ФОТО: theideaskitchen.com.au

Работа головного мозга в значительной степени зависит от того, как человек питается.

О влиянии отдельных продуктов на мозговую деятельность рассказал Bright Side.

1. Шлифованный рис. Этот продукт является источником быстрых углеводов. Они почти мгновенно усваиваются в организме, из-за чего уровень сахара в крови резко возрастает. Это негативно сказывается и на самом мозге, и на всей нервной системе.

2. Попкорн. В нем содержатся белки, фосфор, железо, золото, кремний и магний — все эти вещества нужны для полноценной работы мозга. Также попкорн богат витаминами группы В, которые помогают бороться со стрессом и депрессией.

3. Черный шоколад. В нем содержатся антиоксиданты, которые улучшают кровоснабжение головного мозга и стимулируют мозговые функции.

4. Сало. В его составе есть редкое вещество под названием "арахидоновая кислота". Это одна из разновидностей Омега-6 жирных кислот, которая незаменима для нормальной работы мозга и даже помогает бороться с болезнью Альцгеймера.

5. Твердый сыр. Содержит в себя вещество, способное вызвать скачок кровяного давления и спровоцировать мигрень.

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6. Печеный картофель. Он богат калием, глюкозой, витаминами группы В и аминокислотами — все эти вещества необходимы для нормальной работы головного мозга.

7. Бобовые. Они содержат дубильную кислоту. Если в организм попадает много этого вещества, возникают проблемы с расщеплением минералов, в частности железа. Это может привести к нарушению мозгового кровообращения и развитию анемии.

8. Тунец. В нем накапливается много ртути. Это вещество оказывает токсическое действие на нервную систему. В частности, вызывает ухудшение памяти. Кроме того, в тунце накапливается соединение хлора, которое нарушает гормональный фон и тем самым негативно влияет на работу нервной системы.

9. Злаки. Зерновые является источником глютена. Если в организме этого вещества не хватает, возникает склонность к паническим атакам и депрессии.

10. Корица. Она содержит вещества, стимулирующие работу мозга. Запах корицы помогает решать задачи, требующие особой сосредоточенности, хорошей зрительной памяти и быстрых реакций.

Повседневный рацион большинства людей включает в себя продукты, которые забирают молодость. Они провоцируют появление мешков под глазами, отеки лица и конечностей, лишают кожу упругости и эластичности, способствуют образованию морщин и микротрещин.