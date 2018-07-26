Назвали овощи, которые полезнее есть сырыми

Сырыми можно употреблять некоторые виды капусты, грибов, свекла и кабачки. Фото: wworld.com.ua

Многие овощи полезно употреблять в сыром виде. Среди них есть и такие, которые принято готовить хотя их можно есть без тепловой обработки.

Сырыми можно употреблять некоторые виды капусты, грибов, свеклу и кабачки, пишет medikforum.ru.

Цветную капусту полезно есть, потому что в ней содержатся витамины С и К. Также есть вещество холин, которое укрепляет структуру клеточных мембран. Что необходимо для производства нейротрансмиттера, который защищает мозг от нейродегенеративных заболеваний.

Стоит потреблять сырую брокколи. При употреблении не приготовленного овоща гораздо лучше усваивается вещество сульфорафан. Оно помогает снижать давление, улучшать здоровье сердца и бороться с раковыми клетками.

Полезной и здоровой пищей в сыром виде есть кабачки. Они низкокалорийны, богаты белком, клетчаткой, витаминами А и С и важным для функционирования всего организма калием.

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Свекла имеет много витамина С, калия и фолиевой кислоты. Без тепловой обработки она стимулирует иммунную и кровеносную системы, а также очень полезна для репродуктивных функций организма.

Полезно есть сырыми шампиньоны. Они являются хорошим источником витаминов группы В и белка.

Продавцы прогнозируют, что наибольший наплыв тех, кто покупает "витамины" про запас, для замораживания или консервации начнется через две-три недели. Пока, таких покупателей немного и берут они в основном сезонные ягоды. И ожидать, что сезонные ягоды станут дешевле - не стоит. Их цена постоянна, в любой период времени. А вот овощи, могут подешеветь от своей средней цены на две-три гривни.