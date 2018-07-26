Назвали овощи, которые полезнее есть сырыми

 
Ексклюзивы
1/5
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1170
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 7362
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4167
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
2 Просмотров: 1629
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 3096
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 594
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
27 Просмотров: 6948
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 720
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1035
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3195
Фото
Все фото
11
5
11
10
3
Мужчина с ампутированными руками и ногами: &quot;Теперь я делаю все, что не делал раньше&quot;
Мужчина с ампутированными руками и ногами: "Теперь я делаю все, что не делал раньше"
&quot;Потратили на одного бойца $ 10 тыс&quot; - как работает стоматологический кабинет в зоне ООС
"Потратили на одного бойца $ 10 тыс" - как работает стоматологический кабинет в зоне ООС
Сезонные закупки: эксперты показали, как правильно выбирать овощи и фрукты
Сезонные закупки: эксперты показали, как правильно выбирать овощи и фрукты
&quot;Я почуваюся трагічною лялькою&quot; - жінка із &quot;порцеляновою&quot; шкірою розповіла свою історію
"Я почуваюся трагічною лялькою" - жінка із "порцеляновою" шкірою розповіла свою історію
Киевские шеф-повара покажут, как готовить веганский деликатесы
Киевские шеф-повара покажут, как готовить веганский деликатесы
Видео
Все видео
Супрун рассказала, как избежать запаха изо рта
Супрун рассказала, как избежать запаха изо рта
Самые эффективные упражнения для ягодиц в домашних условиях
Самые эффективные упражнения для ягодиц в домашних условиях
Как спасти утопающего: советы медиков
Как спасти утопающего: советы медиков
Известный нейрохирург спасает жизнь украинским детям
Известный нейрохирург спасает жизнь украинским детям
Искалеченный Герой Украины показал невероятный прорыв
Искалеченный Герой Украины показал невероятный прорыв
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 1017
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4698
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 999
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4770
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3744
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 июля 2018
1 Просмотров: 459
Дівчина на полустанку
Недавно їхав яготинською електричкою на Київ. Стояв пізній вечір, хоч іще не темно. На початку шляху, десь під Березанню, була зупинка, про яку не ...
пятница, 27 июля 2018 02:24

Назвали овощи, которые полезнее есть сырыми

  Комментировать
Назвали овощи, которые полезнее есть сырыми
Сырыми можно употреблять некоторые виды капусты, грибов, свекла и кабачки. Фото: wworld.com.ua

Многие овощи полезно употреблять в сыром виде. Среди них есть и такие, которые принято готовить хотя их можно есть без тепловой обработки.

Сырыми можно употреблять некоторые виды капусты, грибов, свеклу и кабачки, пишет medikforum.ru.

Цветную капусту полезно есть, потому что в ней содержатся витамины С и К. Также есть вещество холин, которое укрепляет структуру клеточных мембран. Что необходимо для производства нейротрансмиттера, который защищает мозг от нейродегенеративных заболеваний.

Стоит потреблять сырую брокколи. При употреблении не приготовленного овоща гораздо лучше усваивается вещество сульфорафан. Оно помогает снижать давление, улучшать здоровье сердца и бороться с раковыми клетками.

Полезной и здоровой пищей в сыром виде есть кабачки. Они низкокалорийны, богаты белком, клетчаткой, витаминами А и С и важным для функционирования всего организма калием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали фрукты, которые больше всего мешают похудеть

Свекла имеет много витамина С, калия и фолиевой кислоты. Без тепловой обработки она стимулирует иммунную и кровеносную системы, а также очень полезна для репродуктивных функций организма.

Полезно есть сырыми шампиньоны. Они являются хорошим источником витаминов группы В и белка.

Продавцы прогнозируют, что наибольший наплыв тех, кто покупает "витамины" про запас, для замораживания или консервации начнется через две-три недели. Пока, таких покупателей немного и берут они в основном сезонные ягоды. И ожидать, что сезонные ягоды станут дешевле - не стоит. Их цена постоянна, в любой период времени. А вот овощи, могут подешеветь от своей средней цены на две-три гривни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали овощи, которые полезнее есть сырыми». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 3 Просмотров: 188632
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 49442
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 46088
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 33710
Появился еще один претендент на президентское кресло
Появился еще один претендент на президентское кресло 2 Просмотров: 22307
Здоровье
Метод текилы: ученые рассказали, как быстро похудеть
Метод текилы: ученые рассказали, как быстро похудеть Просмотров: 1188
Биолог рассказала о пользе сладостей для ума
Биолог рассказала о пользе сладостей для ума Просмотров: 657
Чем чаще всего заражаются курорте
Чем чаще всего заражаются курорте
 Просмотров: 3375
Назвали 5 самых вредных утренних привычек
Назвали 5 самых вредных утренних привычек Просмотров: 4509
Почему летом трудно похудеть - объяснение эксперта
Почему летом трудно похудеть - объяснение эксперта Просмотров: 684
Больше всего комментируют
69
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
17
Германия начала строительство "Северного потока-2"
7
Будущее связывает не с Украиной: дочь Гройсмана обустраивается за рубежом
3
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
3
Единая поместная церковь: бывший "регионал" пугает гражданской войной
Голосов: 1744
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua