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четверг, 26 июля 2018 08:03

Рассказали, когда дешевле делать запасы овощей на зиму

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Рассказали, когда дешевле делать запасы овощей на зиму
Рассказали когда дешевле делать запасы овощей на зиму. Фото с открытых источников

Продавцы прогнозируют, что наибольший наплыв тех, кто покупает "витамины" про запас, для замораживания или консервации начнется через две-три недели. Пока, таких покупателей немного и берут они в основном сезонные ягоды.

И ожидать, что сезонные ягоды станут дешевле - не стоит. Их цена постоянна, в любой период времени. А вот овощи, могут подешеветь от своей средней цены на две-три гривни, передает Сегодня.

"Лучше всего делать закупки в августе. Более того, рассчитываем, что в июле и августе мы будем наблюдать дефляцию, то есть снижение цен - в первую очередь, на овощи. Именно овощи повлекут за собой снижение цен на весь ассортимент продукции", - прогнозирует генеральный директор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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Картофель, украинцы в среднем съедают по 130 кг в год, специалисты советуют покупать уже осенью. Кроме того стоит обращать внимание и на сорт.

Эксперты отмечают, что цены на овощи в этом году будут не ниже, чем в 2017 году.

Ранее назвали продукты, которые больше всего подешевели. Первые позиции этого перечня занимают гречка и сахар. Подорожали макароны, пшено.

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