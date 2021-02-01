Назвали основные ошибки правительства в лечении коронавируса

Власть неэффективно тратит миллиарды гривен на лечение коронавируса. Фото: ukrinform.ua

Прошел год со времени начала появления коронавируса в Украине. Власть так и не научилась бороться с ним. Поэтому подготовилась к новой волне заболевания.

Демонстративное игнорирование карантина украинскими политиками, неуклюжие действия МЗ за недоверия людей привели к дальнейшему увеличению больных.

В этом помог фонд для преодоления последствий эпидемии. Его создали через месяц после объявления карантина. Чтобы его было чем наполнять, с апреля уменьшили финансирование ряда государственных программ. Однако его большую часть - 66 млрд гривен в разгар эпидемии потратили на строительство дорог.

Ситуацию прояснил Андрей Александрин, эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю в Украине.

"Украинская власть особенно никогда не интересовали вопросы здоровья граждан. Проблема с COVID-19 уже давно стала средством политической борьбы. Это еще раз доказывает недостаток мест в больницах даже для самых тяжелых больных, высокий уровень смертности. В настоящее время большинство решений, которые принимаются, носят больше политический характер, чем профессиональный. Мы мало специалистов и их никто не слушает

То, что растет количество больных Covid-19 - это прогнозируемая ситуация, потому что системно правительство никак не влияет на мероприятия организации по инфекционной безопасности. Особенно, когда речь идет о социально критические точки: школы, больницы. Там за год ничего не сделано.

Уже год прошел, как эпидемия началась во всем мире. И что мы увидели, некоторые страны справляются, но такая, как наша страна не выходит из положения. Мы не сделали никакой работы над ошибками, но при этом любим друг друга хвалить. Называть наших чиновников мастерами спорта по COVID-19. Любим неэффективно тратить миллиарды гривен наших налогоплательщиков. Я считаю, что Украина станет одной из стран, по которой будут писать книги по эпидемиологии, как на государственном уровне можно неэффективно бороться с пандемиями. Только у нас почему-офис президента определяет пойдут деньги из ковидного фонда на дороги или систему здравоохранения. У нас политические процессы стоят выше, чем здравого смысла принятия здравых решений на уровне страны", - констатировал эпидемиолог.

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Самой большой ошибкой со стороны центральной власти был запрет посещать парки и мягкие методы наказания за нарушение правил крантину. Люди расслабились, зная что им ничего не будет.

А еще надо было бы позаботиться о профилактических мерах в школах и садиках, тогда можно было бы их закрывать. Поэтому страна стала бы не столь парализованной.

Иммунитет от коронавируса после прививки сохраняется на 9-10 месяцев. Столько же он держится, если человек переболел Covid-19. Соответствующее исследование провели в шведском госпитале в коммуне Дандерюд. Кроме этого, повторно может заразиться только пациент с ослабленным иммунитетом. Однако в таком случае болезнь проявляется в легкой форме.