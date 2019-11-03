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Назвали основной симптом, что отличает воспаление почек от гриппа

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Назвали основной симптом, что отличает воспаление почек от гриппа
Грипп часто путают с воспалением почек Фото: healthapple.info

Воспаление почек может маскироваться под простуду или грипп. Человек об этом не знает и принимает противовирусные препараты. Воспаление затихает на несколько недель, а потом начинается снова. От этого страдают сосуды, сердце, мозг и суставы.

Об этом рассказывает Игорь Соловьев, столичный нефролог.

"Осенью почки часто воспаляются у любителей коротких курток и узких джинсов. От переохлаждения начинается цистит, воспаление перекидывается на почки. Узкие джинсы затрудняют кровообращение, это способствует быстрому распространению инфекции. Также под ударом люди с высоким давлением. В почке много сосудов. Чем дольше в человека повышенное давление, тем больше меняются их стенки", - убеждает врач.

Первые симптомы:

Тянущие боли в пояснице

Частое мочеиспускание малыми порциями мочи. В ней появляются пена и слизь

Появляется вялость и головная боль

Температура повышается до 38 ° С, ее трудно сбить.

Боль в пояснице может быть признаком радикулита, проблем с костями таза, гинекологических или урологических заболеваний. Больной также сдать анализ мочи.

Делают бакпосев для определения возбудителя инфекции. Его результаты приходят на четвертый день. В это время пациента нельзя оставить без лечения, потому что воспаление усилится и появятся гнойнички. Поэтому назначают антибиотики, эффективность которых проверена.

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Фитнес-браслет стали модными устройствами, является чуть ли не у каждого украинском на руке. Многие его носит, что контролировать количество сделанных шагов, сожженные калории, пульс, сон

Существует утверждение, что за сутки нужно сделать 10 000 шагов. Действительно ли это так далее в статье.

Автор: Екатерина Романчук
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