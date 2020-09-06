Назвали области, которые не готовы к ослаблению карантина

В Украине 18 областей имеют большое количество новых заражений. Из-за превышения установленной правительством нормы, там нельзя ослабить карантин.
Требованиям Кабмина отвечают только Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Показатели инфицированности превышены м. Киеве, в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.
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Постановлением правительства следующие нормы для регионов:
количество тестов должно быть не менее 24 на 100 000 в течение 7 дней
показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 000 за 14 дней
Если уровень загруженности коек 5 дней подряд по региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень. Если более 75% - "красный".
Министерство здравоохранения обновило протокол оказания медицинской помощи пациенту с подозрением на коронавирусной болезни. Пациенту с момента обращения к врачу рекомендуется самоизолироваться результатам анализа.
Сначала пациент должен обратиться к семейному врачу за консультацией.
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