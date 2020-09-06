Назвали области, которые не готовы к ослаблению карантина

 
Ексклюзивы
1/5
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1035
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 549
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 342
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 144
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 432
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 819
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 702
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3159
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 675
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Фото
Все фото
3
3
6
11
3
Вторая в Украине: в Киеве проведут неродственную операцию по пересадке костного мозга
Вторая в Украине: в Киеве проведут неродственную операцию по пересадке костного мозга
Дистанционный скрининг температуры. В &quot;Борисполе&quot; заработала система за 1 млн грн
Дистанционный скрининг температуры. В "Борисполе" заработала система за 1 млн грн
ВООЗ обновила список государств об опасности Covid-19. Место Украины изменилось
ВООЗ обновила список государств об опасности Covid-19. Место Украины изменилось
&quot;Радует, что сосиски дают&quot;: столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
Видео
Все видео
На что в Минздраве распределили $ 135 млн от Всемирного банка
На что в Минздраве распределили $ 135 млн от Всемирного банка
51 смерть и более 2700 новых больных в сутки: Украина бьет рекорды по коронавирусу
51 смерть и более 2700 новых больных в сутки: Украина бьет рекорды по коронавирусу
Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса
Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса
Рекордное количество смертей и новых больных: обновленная статистика по коронавирусу в Украине
Рекордное количество смертей и новых больных: обновленная статистика по коронавирусу в Украине
В Украине за сутки Covid-19 убил 48 человек
В Украине за сутки Covid-19 убил 48 человек
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 441
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9558
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2538
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 648
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 972
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 27
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
воскресенье, 06 сентября 2020 16:35

Назвали области, которые не готовы к ослаблению карантина

  Комментировать
Назвали области, которые не готовы к ослаблению карантина
Ослабить карантин можно только в семи областях Украины. Фото: central-ua.tv

В Украине 18 областей имеют большое количество новых заражений. Из-за превышения установленной правительством нормы, там нельзя ослабить карантин.

Требованиям Кабмина отвечают только Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Показатели инфицированности превышены м. Киеве, в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные

Постановлением правительства следующие нормы для регионов:

количество тестов должно быть не менее 24 на 100 000 в течение 7 дней

показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 000 за 14 дней

Если уровень загруженности коек 5 дней подряд по региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень. Если более 75% - "красный".

Министерство здравоохранения обновило протокол оказания медицинской помощи пациенту с подозрением на коронавирусной болезни. Пациенту с момента обращения к врачу рекомендуется самоизолироваться результатам анализа.

Сначала пациент должен обратиться к семейному врачу за консультацией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали области, которые не готовы к ослаблению карантина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
сентября

33 года назад впервые в мире успешно разъединили сиамских близнецов

Самое читаемое
Американский адвокат объяснил, для чего Россия умышленно сбила МН17
Американский адвокат объяснил, для чего Россия умышленно сбила МН17 1 Просмотров: 22752
Из реки достали уникальный древнерусский шлем
Из реки достали уникальный древнерусский шлем
4
 Просмотров: 10017
&quot;Мы уверенно идем к образовательной катастрофе&quot; - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
 Просмотров: 9558
Прогноз на 5-6 сентября: почему нельзя проспать первые выходные осени
Прогноз на 5-6 сентября: почему нельзя проспать первые выходные осени
 Просмотров: 7695
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
8
 Просмотров: 6552
Здоровье
Китай начал испытывать вакцину от коронавируса на людях
Китай начал испытывать вакцину от коронавируса на людях Просмотров: 18
Рассказали, когда повысят зарплату всем медикам в Украине
Рассказали, когда повысят зарплату всем медикам в Украине Просмотров: 81
МЗ обновило протокол поведения врачей при подозрении на коронавирус
МЗ обновило протокол поведения врачей при подозрении на коронавирус Просмотров: 423
Кличко назвал районы столицы с наибольшим количеством больных
Кличко назвал районы столицы с наибольшим количеством больных Просмотров: 315
Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные
Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные 2 Просмотров: 1899
Больше всего комментируют
16
В Зеленского отреагировали на санкции РФ против Порошенко
6
Киевляне должны решить, нужны ли им еще 5 лет невыполненных обещаний - Верещук
5
Тернополь протестовать в суде против "сталинской политики" и карантина
5
Пушилин хочет обострить ситуацию на Донбасс - Кравчук о заявлении главы ДНР
3
Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и ряда украинских политиков
Голосов: 4725
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua