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понедельник, 12 июля 2021 00:51

Назвали невероятные свойства персиков

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Назвали невероятные свойства персиков
Фото: Pixabay

Много фруктов отличаются высоким содержанием полезных веществ. Стало известно о свойствах одного из них. Как сообщает Organic Facts, речь идет о персик. В нем содержится большое количество калия, витамина А, бета-каротина и витамина С (аскорбиновая кислота). Он также является хорошим источником витамина Е (альфа-токоферола), витамина К (филлохинон), витамина В1 (тиамина), витамина В2 (рибофлавина), витамина В3 (ниацина), витамина В6 и фолиевой кислоты. У них есть кальций, магний, железо, фосфор, цинк и медь.

Чем же полезен этот популярный фрукт:

Снижает риск рака
Исследования показывают, что персики богаты фенольными и кароти соединениями, которые имеют противоопухолевые и противораковые свойства. Другое исследование, опубликованное в журнале клеточной биохимии, показывает, что персик также помогает в борьбе с различными видами рака, такими как рак молочной железы, рак легких и рак толстой кишки.

Защищает сердце

Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что фенольные соединения, присутствующие в кожуре и мякоти персиков Клингстоун, помогают поддерживать более низкий уровень ЛПНП ( "плохого") и стимулируют уровень ЛПВП ( "хорошего") холестерина. Это помогает снизить риск развития заболеваний, связанных с сердцем, и поддерживать оптимальное здоровье сердечно-сосудистой системы.

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Выводит токсины
Персики полезны для очищения организма - они способствуют выведению вредных токсинов из печени и почек. Эти фрукты широко используются во многих культурах при производстве травяных продуктов детоксикации, таких как детоксикационные чаи.

Продлевает молодость
Персики является источником цинка, который имеет омолаживающие свойства. Эксперт Рональд Щелк, который изучает вопрос долголетия и продления молодости, говорит, что потребление богатых цинком продуктов, таких как персики, способствует выработке антител и подавляет повреждения клеток, вызванное свободными радикалами.

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Дата
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